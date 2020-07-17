Исследование: к 2100 году численность населения Латвии сократится на 77%

Как пишет Lsm.lv, столь сильного снижения числа жителей не будет ни в одной другой стране.

В исследовании указано, что число жителей в 23 странах, в том числе Японии, Испании и Италии, снизится более чем наполовину, еще в 34 странах, в том числе и в Китае, - более чем на четверть.

Наиболее значительное сокращение числа жителей ожидается в Латвии - здесь это число сократится на 77%.

Журнал отмечает, что современное распространение средств контрацепции, а также то, что все больше женщин получают образование, вызовет падение рождаемости во всем мире.

Однако нельзя допускать, что эта тенденция негативно повлияет на борьбу за права женщин и развитие репродуктивного здоровья.

Авторы исследования указывают, что миграция станет необходимостью абсолютно во всех странах.