Исследование: в городе Ухань не было открыто до 87% случаев Covid-19

В эпицентре вспышки Covid-19 в китайском городе Ухань в период с января по март не были открыты до 87% случаев заражения коронавирусом, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature, пишет DPA.
В сообщении базируемых в Ухане китайских экспертов сказано, что до 8 марта не было замечено от 53 до 87% случаев заражения, которые включали в себя случаи без или с легкими симптомами.
Неспособность зафиксировать эти случаи дала маленький коэффициент репродукции - всего 0,28, это означает, что один зараженный передает болезнь дальше менее чем одному человеку и соответственно болезнь вскоре исчезнет.
На самом деле коэффициент репродукции в начале вспышки составлял 3,54 - значительно выше, чем атипичная пневмония.
Галерея: Китай открыл Ухань и позволил людям покинуть город
Эти открытия подчеркивают "риски, связанные с неопределенностью в изменении стратегии вмешательства", - указывают авторы исследования.
Изданные в то время правительством Китая инструкции требовали, чтобы бессимптомные случаи, хоть и подтвержденные лабораторными тестами, не считались подтвержденными случаями до тех пор, пока они не показывают клинические признаки заболевания.
Игнорирование неясных случаев и использование этой чрезмерно упрощенной модели не помогло минимизировать угрозы, создаваемые потенциально смертельным заболеванием, и повлиять на стратегии других стран по предотвращению его распространения.
Галерея: Covid-19 в городе Ухань
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