Исследование: в городе Ухань не было открыто до 87% случаев Covid-19

В сообщении базируемых в Ухане китайских экспертов сказано, что до 8 марта не было замечено от 53 до 87% случаев заражения, которые включали в себя случаи без или с легкими симптомами.

Неспособность зафиксировать эти случаи дала маленький коэффициент репродукции - всего 0,28, это означает, что один зараженный передает болезнь дальше менее чем одному человеку и соответственно болезнь вскоре исчезнет.

На самом деле коэффициент репродукции в начале вспышки составлял 3,54 - значительно выше, чем атипичная пневмония.

Галерея: Китай открыл Ухань и позволил людям покинуть город

Эти открытия подчеркивают "риски, связанные с неопределенностью в изменении стратегии вмешательства", - указывают авторы исследования.

Изданные в то время правительством Китая инструкции требовали, чтобы бессимптомные случаи, хоть и подтвержденные лабораторными тестами, не считались подтвержденными случаями до тех пор, пока они не показывают клинические признаки заболевания.

Игнорирование неясных случаев и использование этой чрезмерно упрощенной модели не помогло минимизировать угрозы, создаваемые потенциально смертельным заболеванием, и повлиять на стратегии других стран по предотвращению его распространения.

Галерея: Covid-19 в городе Ухань