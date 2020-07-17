Круиз Tallink из Ригу в Хельсинки пользуется спросом, введены дополнительные рейсы

В свою очередь рейсы по второму временному маршруту Турку - Таллин - Турку на судне Baltic Queen будут предлагаться до конца марта 2021 года.

Генеральный директор Tallink Пааво Ногене выразил удовлетворение тем, что оба маршрута пользуются большим спросом.

Рейсы из Риги в Хельсинки на корабле Silja Serenade будут выполняться три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Первый рейс из Хельсинки в осенний сезон состоится 30 августа, а последний рейс из Риги - 9 января 2021 года.

В связи с высоким спросом на маршруте Рига - Хельсинки добавлены дополнительные рейсы по выходным. Дополнительные рейсы на пароме Romantika состоятся 24 июля, 7 августа и 28 августа. Пассажиры на этих рейсах будут иметь возможность провести в Хельсинки шесть часов.

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