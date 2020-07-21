Пришла домой, а там незнакомцы. Пропавшую собаку нашли в доме, где та жила 2 года назад

Четырехлетний лабрадор по кличке Клео внезапно для всех отправился в путешествие в дом в штате Миссури, в котором он жил два года назад.

Пока собака была в пути, хозяева начали искать ее, давая повсюду объявления о пропаже любимицы.

Клео обнаружил на крыльце новый хозяин дома.

"Мы с женой вернулись с работы. Клео лежала на крыльце у входной двери, просто лежала там, ожидая кого-то, как мне показалось. (...) Нашла дорогу домой, а там какие-то незнакомцы", - приводит слова нового владельца дома Колтона Майкла CNN.

У собаки отсутствовал ошейник, однако она была очень ухоженной. Потому Майкл решил, что она чья-то. Мужчина обнаружил у Клео чип, отсканировал его и узнал имя владельца. Его супруга обратила внимание, что фамилия владельца собаки та же самая, что и у предыдущего хозяина дома. Тогда Майкл зашел на Facebook и нашел там объявление о пропаже Клео.

"Я сказал ему, что мы нашли его собаку, но как только я сказал, где мы находимся, он потерял дар речи", - признался Майкл.

Согласно информации CNN, собака преодолела более 90 километров от своего дома в Канзасе до своего предыдущего дома в Миссури. Никому не известно, как она смогла это сделать, учитывая то, что ей пришлось пересечь реку или мост с интенсивным движением.

В свою очередь, по данным BBC, Клео преодолела более 80 километров.

Хозяин Клео Дрю отметил, что очень рад встрече с ней. "Она для нас все", - добавил мужчина.