Ср, 22.07.2020
Можно, конечно, заниматься и в трениках, но родители всегда хотят, чтобы их дети хорошо выглядели и были похожи на фигуристов, а не на боксеров. Тренер Екатерина Платонова
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Школьников с симптомами инфекции дыхательных путей нужно будет изолировать от других
1

Школьников с симптомами инфекции дыхательных путей нужно будет изолировать от других

ФОТО: Unsplash

Если у школьника в школе появляются симптомы острой инфекции дыхательных путей, он должен быть изолирован в отдельном помещении, и, если этого требует возраст, следует обеспечить присутствие взрослого, предусматривает подготовленный Министерство образования и науки проект правил правительства об организации учебного процесса с 1 августа.

Также школа в таком случае должна связаться с родителями ребенка или его законными представителями, чтобы они немедленно забрали его домой. Вернуться в школу ребенок может только согласно указаниям лечащего врача.

Если симптомы ОРВИ констатированы у двух или более учащихся, школа также должна их изолировать, связаться с родителями и предоставить информацию Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Если признаки болезни появились у работника учебного заведения, он должен прекратить выполнение рабочих обязанностей и ехать домой, а также связаться с семейным врачом, а ответственному лицу учебного заведения необходимо связаться с SPKC, предусматривает проект правил.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ