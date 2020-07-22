Школьников с симптомами инфекции дыхательных путей нужно будет изолировать от других

Если у школьника в школе появляются симптомы острой инфекции дыхательных путей, он должен быть изолирован в отдельном помещении, и, если этого требует возраст, следует обеспечить присутствие взрослого, предусматривает подготовленный Министерство образования и науки проект правил правительства об организации учебного процесса с 1 августа.