МВД хочет повысить зарплаты полицейским и пожарным

Зарплаты необходимо повысить должностным лицам со специальными служебными званиями, то есть полицейским и пожарным. МВД обращает внимание, что у многих из них сейчас зарплата ниже минимума, предусмотренного для отрасли.

Например, зарплату кадета планируется повысить с 588 евро до 620 евро в месяц.

Средства требуются также на покупку аудио- и видеооборудования, создание Центра оперативного управления, укрепление Службы госбезопасности, усовершенствование системы обучения персонала МВД и другие приоритеты.

В целом министерства просят на приоритетные меры из бюджета 2021 года 1,8 млрд евро.