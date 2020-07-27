Пн, 27.07.2020
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МВД хочет повысить зарплаты полицейским и пожарным

Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Министерство внутренних дел (МВД) из среднесрочного бюджета в период с 2021 по 2023 год хочет получить 285 млн евро, в том числе на увеличение зарплат и покупку пожарных автомашин.

Зарплаты необходимо повысить должностным лицам со специальными служебными званиями, то есть полицейским и пожарным. МВД обращает внимание, что у многих из них сейчас зарплата ниже минимума, предусмотренного для отрасли.

Например, зарплату кадета планируется повысить с 588 евро до 620 евро в месяц.

Средства требуются также на покупку аудио- и видеооборудования, создание Центра оперативного управления, укрепление Службы госбезопасности, усовершенствование системы обучения персонала МВД и другие приоритеты.

В целом министерства просят на приоритетные меры из бюджета 2021 года 1,8 млрд евро.

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