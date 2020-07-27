LIAA отчиталось по гастарбайтерам: сколько, из каких стран и на какие работы приглашены

Латвийское агенство инвестиций и развития (LIAA) после отмены чрезвычайной ситуации 10 июня и до сегодняшнего дня выдало разрешения на работу в Латвии 672 иностранцам, в основном из России, Украины и Беларуси, сообщил агентству LETA директор LIAA Каспар Рожкалнс.
LIAA утвердило 117 просьб предприятий о ввозе рабочей силы в Латвию из третьих стран. Латвийские предприятия привлекают работников из России, Беларуси, Узбекистана, Румынии, Испании, Чехии, Великобритании, Швеции и др.
Рожкалнс рассказал, что есть несколько категорий иностранных работников, получающих разрешения на работу в Латвии:
- Это обслуживание техники и оборудования, для чего привлечено 139 иностранных технических специалистов, в основном из Украины и России.
- 102 приезжих работника - это специалисты по ИКТ и инженеры-строители, в основном из России и Узбекистана.
- 32 иностранных специалиста из Украины и Беларуси обслуживают такие инфраструктурные объекты, как аэропорт "Рига" и Рижская ГЭС.
- 100 работников из России, Украины, Польши, Швеции и Чехии получили разрешения в рамках программы содействия экспорту. Эти иностранцы приезжают в Латвию для подписания договоров, проверки товаров, осмотра потенциальных инвестиционных объектов.
- И, наконец, пятая категория - это сезонные рабочие в таких отраслях, как добыча торфа, сельское, лесное хозяйство. В этой категории разрешения на работу в Латвии получили 282 человека, в основном граждане Узбекистана и Украины.
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