LIAA отчиталось по гастарбайтерам: сколько, из каких стран и на какие работы приглашены

Латвийское агенство инвестиций и развития (LIAA) после отмены чрезвычайной ситуации 10 июня и до сегодняшнего дня выдало разрешения на работу в Латвии 672 иностранцам, в основном из России, Украины и Беларуси, сообщил агентству LETA директор LIAA Каспар Рожкалнс.