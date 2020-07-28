Вт, 28.07.2020
Относятся как к прокаженному. Боятся, отпрыгивают от меня, я в этом не виноват. Потому что люди, наше общество, еще не сталкиваются с этим. Владимир из Литвы, который страдает от эссенциального тремора

Мы видели не одну суровую кошку, но эта - вне конкуренции! Знакомьтесь: сфинкс Лаки

ФОТО: скриншот instagram.com/loki_the_sphynx

Кошка породы сфинкс по кличке Лаки живет с заботливыми хозяевами Сарой и Брентом в теплом и уютном доме, она всегда накормлена и ухожена, однако при этом выглядит животное как злобный старик, готовый обругать всех и каждого, пишет boredpanda.com.

"У этой кошки больше индивидуальности, чем у других животных, которых я когда-либо встречала", - говорит о своей лююбимице хозяйка.

Животное появилось в доме Сары и ее мужа Брента в 2014 году накануне Хэллоуина (символично, не правда ли?). У Брента аллергия на кошек, поэтому они долго искали подходящего питомца и наконец остановились на сфинксе. "Она невероятно ласковая, приятная и болтливая.

Она любит дремать у кого-нибудь из нас на животе, есть курицу и яичницу, и ей очень нравится, когда ее чешут за ушком", - рассказывает Сара.

Вскоре после появления Лаки в их доме хозяйка завела для нее отдельную страницу в Instagram, и за обновлениями на ней следят уже более 65 тысяч пользователей со всего мира.

Смотрите фото!

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ