Мы видели не одну суровую кошку, но эта - вне конкуренции! Знакомьтесь: сфинкс Лаки

"У этой кошки больше индивидуальности, чем у других животных, которых я когда-либо встречала", - говорит о своей лююбимице хозяйка.

Животное появилось в доме Сары и ее мужа Брента в 2014 году накануне Хэллоуина (символично, не правда ли?). У Брента аллергия на кошек, поэтому они долго искали подходящего питомца и наконец остановились на сфинксе. "Она невероятно ласковая, приятная и болтливая.

Она любит дремать у кого-нибудь из нас на животе, есть курицу и яичницу, и ей очень нравится, когда ее чешут за ушком", - рассказывает Сара.

Вскоре после появления Лаки в их доме хозяйка завела для нее отдельную страницу в Instagram, и за обновлениями на ней следят уже более 65 тысяч пользователей со всего мира.

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