В Минюсте придумали, как избавить большую часть жителей от налога на недвижимость

На каждого задекларированного в основном жилье человека необлагаемая налогом на недвижимость сумма будет составлять 100 тыс. евро.

На вопрос о том, может ли это предложение получить поддержку коалиции, Борданс ответил, что готов к дискуссии и открыт для нее.

Борданс отметил, что предложенное решение соответствует определенному в Конституции праву на жилье, добавив, что при таком решении для 95% жителей Латвии налог на недвижимое имущество для основного жилья составит 0 евро.

В свою очередь простое снижение налога на недвижимость после введения новой кадастровой стоимости Борданс не считает подходящим решением.

Ранее Борданс заявлял, что, если правительство не поддержит предложение Министерства юстиции об отмене налога на недвижимость на основное жилье, введя необлагаемый минимум в размере 100 тыс. евро, он готов приостановить вступление в силу разработанной Государственной земельной службой новой кадастровой стоимости, которая должна вступить в силу с 2022 года.