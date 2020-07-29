Пока границы закрыты: Ecolines запустил рейс между Петербургом и Ригой, но не для всех

Эту информацию подтвердили и Rus.Postimees в инфослужбе предприятия, уточнив, что рейс разделен на две части: от Риги до российско-латвийской границы идет один автобус, там пассажиры выходят и пограничный контроль проходят пешком, после чего на российской стороне их встречает другой автобус, который уже везет до Санкт-Петербурга и далее, до Москвы.

Однако стоит отметить, что автобусы будут ходить пока всего раз в неделю, а билета для посадки будет недостаточно.

Как пишет Фонтанка.ру, отправиться из России в Латвию смогут лишь определенные категории граждан: это прежде всего люди с видом на жительство, либо те, кто едет к близким родственникам, а также некоторые работники и специалисты.

"По прибытии в Латвию или возвращении в Россию действуют карантинные ограничения, связанные с Covid-19", — предупреждает перевозчик.

Пассажирам могут отказать в посадке при отсутствии документов, подтверждающих право на пересечение границы, деньги за билет при этом возвращают. Как отметил директор по маркетингу юридического лица Ecolines в России Андрей Волкова Волков, по сути это вывозные рейсы для тех, кто не мог по тем или иным причинам вернуться в Европу и Латвию во время пандемии.