Фото ⟩ Объявлена дата открытия аутлет-городка VIA JURMALA OUTLET VILLAGE

В течение всего года Via Jurmala Outlet Village будет предлагать посетителям топовые бренды по цене на 30-70% ниже, чем в традиционной рознице.

"В отличие от большинства столиц мировой моды, в Риге нет ярко выраженного квартала магазинов одежды. Мы создали такой квартал за пределами города, возле трассы, по которой ежегодно проезжает около 13 миллионов автомобилей. Кроме того, относительно недорогая загородная земля и экономичный строительный проект позволяют нам предлагать арендаторам демократичную цену на аренду помещений", - говорит член правления компании-девелопера проекта OUTLETICА Андрей Дозорцев.

Уже сейчас известно, что в Via Jurmala Outlet Village будет представлено более 100 всемирно известных брендов. Среди них:

Hugo Boss,

Ermenegildo Zegna,

Guess,

Puma,

Tommy Hilfiger,

Ecco,

Stefanel,

Levi’s,

Camel Active,

Lee Wrangler,

Billionaire,

Brunello Cucinelli,

Pako Lorente и многие другие.

Некоторые бренды будут впервые представлены в Балтии.

"Ситуация, сложившаяся в мире в связи с пандемией короновируса, внесла коррективы практически во все сферы жизни, поэтому особенно актуальным для нас является вопрос безопасности здоровья.

Уникальность объекта заключается в том, что в аутлет-городке нет общих коридоров и холлов с единой системой вентиляции.

Каждый магазин или ресторан имеет свой собственный вход с улицы и независимый микроклимат вентиляции и кондиционирования", - добавляет А. Дозорцев.

СПРАВКА о Via Jurmala Outlet Village: Адрес: Пиньки, улица Яуна 12.

Парковка 1-го этапа - 750 мест.

Общественный транспорт: автобус: Рига – Пиньки, #4, #32, #43

Электричка: Юрмала - Бабите, Рига - Бабите - с пересадкой на автобус #4 на станции Бабите.