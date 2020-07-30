Выборы в РД: звучат чудесные обещания, но о механизме "освоения" денег партии молчат

Как бы невероятно это не звучало, но многие даже самые дорогостоящие обещания могут быть реализованы, если только вновь избранная дума ликвидирует существовавший в Риге десять лет механизм "освоения" денег.

Однако об этом партии молчат, хотя временная администрация Рижской думы обнародовала 13 из 15 аудитов муниципальных предприятий, которые раскрывают ужасающую картину.

"И это не бесхозяйственность, с которой обещают покончить все претенденты на власть в думе, а целенаправленно созданный механизм присвоения денег рижан", - пишет Ir.

Казалось бы, аудиторские заключения должны стать "знаменем" или "гранатой" претендентов, но ничего подобного - в публичном пространстве и в программах партий все тихо.

Две партии, традиционно подчеркивающие свою приверженность власти закона и борьбе с коррупцией, косвенно признали, что не читали аудиторских заключений.

"Новое единство" заявило об этом прямо: "Мы проведем аудиты на всех муниципальных предприятиях и обнародуем их результаты", Новая консервативная партия также обещает полный аудит учреждений.

Между тем заказанные администрацией Рижской думы аудиты предприятий с муниципальным капиталом доступны уже с мая, правда, найти их на сайте самоуправления нелегко, пишет журнал.