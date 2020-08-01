В Латвии за сутки семь новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки сделано 1448 тестов на Covid-19, выявлено семь новых случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Согласно информации SPKC, трое заболевших прибыли из-за границы, двое из них - из страны, где показатель заболеваемости превышает 16 случаев на 100 000 жителей.
Еще трое заболевших - это контактные лица заболевших ранее, по одному случаю еще ведется эпидемиологическое расследование.
Всего с начала пандемии в Латвии сделано 199 956 тестов, выявлено 1238 инфицированных. На данный момент выздоровели 1052 человека, умерли - 32.
За последние сутки не было новых госпитализаций пациентов с Covid-19. Таким образом, в настоящее время в больницах лечатся четыре человека с заболеванием средней тяжести.
Из стационаров всего выписан 191 человек.
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