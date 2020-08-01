В Латвии за сутки семь новых случаев Covid-19

Согласно информации SPKC, трое заболевших прибыли из-за границы, двое из них - из страны, где показатель заболеваемости превышает 16 случаев на 100 000 жителей.

Еще трое заболевших - это контактные лица заболевших ранее, по одному случаю еще ведется эпидемиологическое расследование.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 199 956 тестов, выявлено 1238 инфицированных. На данный момент выздоровели 1052 человека, умерли - 32.

За последние сутки не было новых госпитализаций пациентов с Covid-19. Таким образом, в настоящее время в больницах лечатся четыре человека с заболеванием средней тяжести.

Из стационаров всего выписан 191 человек.