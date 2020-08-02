Стакис: цель "Для развития/За!" и "Прогрессивных" - победить "Согласие"

По его словам, объединение партий на выборах в Рижскую думу поставило "очень высокую планку" - победить, получив по меньшей мере 20 мандатов.

Опросы избирателей показывают, что идея партий создать совместный список принесла ожидаемый результат. Стакис выразил сожаление по поводу того, что национальные консервативные партии не смогли создать совместный список, ведь рейтинги показывают, что у совместных списков на выборах больше шансов.

По словам Стакиса, создание национальными партиями совместно списка способствовало бы формированию коалиции из входящих в правительство партий, что позволило бы оставить "Согласие" и "Честь служить Риге" в оппозиции.

Он добавил, что "Для развития/За!" и "Прогрессивные" будут работать над тем, чтобы по результатам выборов партия "Честь служить Риге" не вошла в коалицию.

Он также заявил, что не будет сотрудничать в думе с "Согласием" и партией "Альтернатива", а также Русским союзом Латвии.

Выборы в Рижскую думу состоятся в конце августа.