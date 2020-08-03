В последние дни на Францию, Испанию и Италию обрушилась жара - во многих городах температура воздуха приблизилась к отметке +40 градусов. В то же время в отдельных регионах и городах в связи с увеличением распространения Covid-19 вновь был введен масочный режим, поэтому людям приходится еще тяжелее. О том, как жители европейских стран живут в условиях изнуряющей жары и коронавируса - в галерее.