Уволился глава компании EDzL, отвечающей за строительство Rail Baltica в Латвии

Вингрис подал заявление об увольнении в Министерство сообщения, которое является акционером EDzL, по личным причинам. Вингрис руководил компанией почти пять лет, а в общей сложности проработал в проекте десять лет.

Вингрис работает в проекте Rail Baltica с 2014 года, когда он поступил на работу в железнодорожный департамент Министерства сообщения и был руководителем проекта национального исследования Rail Baltica. В 2016 году он продолжил работу в качестве директора департамента реализации проектов EDzL, а в 2019 году был утвержден в должности председателя правления компании.

Проект Rail Baltica, в рамках которого отмечены проблемы с соблюдением сроков и освоением финансирования, предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта от Таллина до литовско-польской границы, чтобы в дальнейшем соединить страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге.

Первоначально предполагалось, что стоимость Rail Baltica составит 5,8 миллиарда евро, однако за последние годы она значительно возросла. Часть расходов будет покрыта за счет средств Европейского союза. Открытие Rail Baltica планируется поэтапно в период с 2028 по 2030 год.

EDzL - полностью государственная компания с основным капиталом 4,445 млн евро.

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