Столичная недвижимость: названо самое востребованное жилье в Риге

Хотя в столице Латвии строятся новые жилые дома, их количество все еще слишком мало, а цены на квартиры в них слишком высоки, чтобы проекты XXI века могли играть центральную роль на рынке жилья. Также важно отметить, что затраты на ремонт очень высоки,

и стоимость капитального ремонта квартиры может равняться цене ее покупки.

Поэтому все большую популярность приобретают объекты, куда можно заселиться сразу после покупки, не тратя деньги и время на ремонт. Как показывают данные компании по недвижимости Latio, если сравнивать средний ежемесячный платеж по ипотечному кредиту и среднюю стоимость аренды двухкомнатной квартиры в новом проекте в Риге, то аренда в марте была на 18% выгоднее.

Стоит отметить, что индекс рассчитывается для квартиры площадью 40-60 квадратных метров и ипотечного кредита на 25 лет. Цены на аренду очень разные, и на них влияет не только площадь квартиры, качество здания и расположение, но и то, насколько быстро арендодателю необходимо найти арендаторов и сколько он хочет заработать.

Если арендная плата превышает 500 евро в месяц, арендаторы хотят получить качественное, сравнительно недавно отремонтированное жилье с мебелью, купленной в последние годы.

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