В июле среди избирателей выросла поддержка партии "Согласие" и нацобъединения

На вопрос о том, за какую партию жители отдали бы голос, если бы завтра состоялись выборы в Сейм, поддержку партии "Согласие" выразили 15,5% опрошенных, что является самым высоким результатом с августа 2019 года.

Небольшой рост популярности показала также партия VL-TB/LNNK, за которую готовы проголосовать 6,8% опрошенных, результаты других партий изменились минимально.

ФОТО: LTV

Немного упал рейтинг Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) - партию поддержали 8,3% участников опроса, однако СЗК до сих пор остается второй наиболее популярной партией Латвии.

Наименьшую поддержку из представленных в Сейме партий, по данным опроса, получила KPV LV - 2,2%. За партию Progresīvie также готовы проголосовать 2,2% избирателей, а за Русский союз Латвии - 2,1% респондентов. Поддержку Латвийскому объединению регионов выразили 2,9% опрошенных, сообщает LTV.