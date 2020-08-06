Скачок кадастровой стоимости. Чего ожидать жителям страны?

0,7% внутреннего валового продукта Латвии состоит из налоговых платежей людей за принадлежащую им недвижимость, и это много. В Литве этот показатель составляет 0,3%, в Эстонии - 0,2%.

Поэтому понятно недовольство, которое вызывала у общества разработанная Государственной земельной службой новая кадастровая стоимость с 2022 года.

За последние годы это уже вторая попытка пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости в соответствии с рыночной ситуацией.

Предыдущий раз был в 2016 году, но тогда из-за приближения выборов в Сейм политики от этих планов отказались. Поэтому пока налог на недвижимость для полутора миллионов домов и миллиона земельных участков рассчитывается на основе текущей кадастровой стоимости - 85% от рыночной стоимости 2012 - 2013 годов.

Правительство поручило Минюсту пересмотреть кадастровую стоимость в соответствии с рыночной ситуацией, а Минфину - разработать новую политику налога на недвижимость.

Резкий прирост кадастровой стоимости ожидается для домов, которые построены после 2000 года, существенно она также увеличится для частных и многоквартирных домов в Риге, Рижском регионе и крупнейших городах страны.