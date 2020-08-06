Без QR-кода из аэропорта не выйти! Как планируют принимать въезжающих в Латвию

Авиакомпания airBaltic, проводит как минимум 30 рейсов в день, потому воспринимает как бремя требование о письменном сборе анкет для эпидемиологического надзора от всех въезжающих в Латвию.

Уже около полудня появляется большая стопка бумаг с анкетами. За весь день количество анкет превышает две тысячи. Выходит, что за неделю, по меньшей мере, 14 000 анкет на бумаге, и каждую нужно сортировать вручную.

"Затем нам эти анкеты нужно доставить в ответственные госучреждения - Государственной погранохране о тех пассажирах, которым нужно соблюдать самоизоляцию, остальные анкеты - в SPKC. Нам их нужно сортировать и доставлять. Это требует слишком много ресурсов со стороны компании", - говорит представитель airBaltic Гатис Станга.

Хотя и изначально в планируемую электронную анкетную систему не будут входить паромы и автобусы. Систему в первую очередь будут использовать авиакомпании.

Суть электронной анкеты для эпидемиологического надзора пассажиров: будет создана интернет-страница, на которой до приезда в Латвию каждому пассажиру нужно будет указывать контактную информацию, номера рейса, места в самолете и документа, удостоверяющего личность, а также прочую информацию, после чего каждому будет присвоен уникальный QR-код.

"Перед тем, как покинуть аэропорт, пассажир должен будет отсканировать QR-код на автоматических воротах, который он получит на мобильный телефон, электронную почту или распечатает. Если не будет QR-кода, дальше - не пройдет. Тогда надо будет связаться с представителями аэропорта, которые помогут пройти регистрацию", - сообщил в программе представитель Министерства по охране окружающей среды и региональному развитию (VARAM) Угис Бисиниекс.

Однако о том, как пассажир, въезжающий в Латвию, будет узнавать о данном требовании пройти анкету на специальном веб-сайте, например, будет ли она связана с системой билетов, ответственное министерство еще только думает.

С надеждой на новую систему смотрит и Госполиция, чьи обязанности следить за тем, как полторы тысячи человек (в среднем) соблюдают самоизоляцию и карантин.

Как и сейчас с письменными анкетами, данные, полученные от пассажиров в электронной системе, будут храниться в течение 14 дней для нужд эпидемиологического расследования. Затем они будут удалены.

Видео: Сюжет программы 900 sekundes