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Чтобы поднять производительность портативных компьютеров на новый уровень, компания Huawei представила новинку в индустрии высоких технологий – ноутбук MateBook X Pro. Это первый портативный компьютер Huawei, который будет доступен пользователям в Латвии. Он оснащен 13,9-дюймовым экраном и способен работать до 15 часов без подзарядки, что значительно повышает производительность и представляет дополнительную ценность как на работе, так и в свободное время.

Мобильный офис – для достижения лучших результатов

Времена, когда для передачи файлов с одного устройства на другое использовались провода и различные приложения, ушли в прошлое. Теперь взаимодействие нескольких экранов означает не только возможность пересылки файлов между ноутбуком и смартфоном, но и обеспечение непрерывной работы. «Благодаря новейшим технологиям пользователи могут передавать файлы со смартфонов Huawei на продукты MateBook, а также просматривать и редактировать изображения, документы и тексты намного быстрее и проще», – говорит Александр Екимов, менеджер по обучению продуктам Huawei в Латвии.

Так, чтобы без усилий выполнять работу и передавать файлы, пользователь может использовать функцию Multi-screen Collaboration и одним касанием переносить содержимое экранов телефона на ноутбук. Кроме того, взаимодействие нескольких экранов в серии MateBook X Pro предлагает еще больше – пользователь может совершать видеозвонки и получать уведомления о входящих вызовах на одном или другом устройстве, открывать документы на телефоне с помощью приложений для портативного компьютера, а также продолжать редактировать их с помощью компьютерного программного обеспечения. Таким образом каждый может повысить эффективность своей работы и действовать мобильно, где бы он ни находился.

ФОТО: Пресс-фото

Экран Ultra FullView для непревзойденного просмотра

Мы живем в эпоху, когда потребителям нужны экраны все большего размера, без полей – это радикально изменило не только рынок, но и то, как потребители воспринимают ноутбуки. Вот почему ноутбук MateBook X Pro отличается рядом революционных инноваций, в том числе экраном LTPS, а также тонкими рамками, которые окружают устройство со всех сторон, позволяя достичь впечатляющего соотношения площади экрана и корпуса – 91 %. Как рассказывает эксперт Huawei, такая конструкция устройства максимально увеличивает область просмотра для различных типов контента, а оснастив ноутбук ультратонкими краями, производителям удалось вставить большой 13,9-дюймовый экран, пока у других компьютеров он составляет в среднем всего 12 дюймов.

Экран поддерживает высокое разрешение 3K 3000x2000, а также коэффициент контрастности 1500: 1, что дарит пользователям непревзойденные впечатления от просмотра и возможность оживить как простые изображения, так и высококачественное видео Blu-Ray. «Функции экрана устройства уже давно не ограничиваются только отображением контента. Деловые люди непременно оценят сенсорную функцию, встроенную в компьютер – наряду с Corning Gorilla Glass, One Glass Solution и покрытием, защищающим от отпечатков пальцев, пользователь может управлять устройством еще более точно и естественно, чем когда-либо прежде», – говорит А. Екимов, добавляя, что MateBook X Pro поддерживает также первую в мире функцию скриншота жестами пальцев.

С учетом того, что большую часть дня пользователи проводят перед экраном компьютера как по работе, так и в свободное время, ноутбук поддерживает новейшую технологию Huawei Eye Comfort, которая фильтрует количество синего света для защиты глаз и снижения их утомляемости.

ФОТО: Пресс-фото

Удивительная производительность без компромиссов

Порой изящные черты устройства оказываются обманчивыми – Huawei MateBook X Pro такой тонкий и легкий, но он удивительно мощный. «Ноутбук оснащен процессором Intel Core i7-10510U десятого поколения и графической картой NVIDIA GeForce MX250, которая обеспечивает равномерную и стабильную работу с играми, графикой и видео», – говорит А. Екимов. Для обеспечения отличного и стабильного соединения MateBook X Pro поддерживает широкое покрытие сигнала и высокую скорость передачи данных – до 733 Мб/с, что является самой высокой скоростью Wi-Fi в мире на данный момент.

«По сравнению со своим предшественником, MateBook X Pro претерпел ряд усовершенствований, в том числе для достижения лучшей совместимости. Устройство поддерживает Bluetooth 5.0, который обеспечивает вдвое большую скорость передачи и зону покрытия, которая больше в четыре раза. Таким образом устройство может создавать стабильное подключение к нескольким устройствам с поддержкой Bluetooth на большем расстоянии», – рассказывает о преимуществах эксперт Huawei.

Ноутбук приятно удивит даже самых активных пользователей и станет надежным помощником в долгие рабочие дни. Оснащенный батареей на 56 Вт·ч, он обеспечивает уникальное энергосберегающее управление и систему управления процессами – теперь пользователь может без дополнительной зарядки смотреть видеоклипы до 13 часов, работать с документами в течение 15 часов без перерыва или просматривать сайты целых 11 часов без остановки.