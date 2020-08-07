Медведей Лигатне в субботнюю жару побалуют мороженым

В выходные обещают настоящую жару, а в такое время любимое лакомство не только людей, но и животных - мороженое. Чтобы медведи Лигатненских природных троп легче перенесли зной, у них будет возможность освежиться не только в воде, но и полакомившись настоящим медвежьим мороженым, сообщают Лигатненские природные тропы в своем аккаунте в Facebook.
Мороженое для животных приготовили ухаживающие за ними сотрудники природного парка, которые несколько недель замораживали всевозможные медвежьи лакомства - яблоки, фруктовые и ягодные цукаты, рыбу, листья одуванчика и, конечно, мед.
Лакомство выполнено слоями, чтобы вкус каждого из них стал для медведей настоящим сюрпризом.
Обитающие в природном парке Лигатне медведи Микус, Пуйка и Илзите получат освежающее лакомство в середине дня, в самое жаркое время - в 13:00.
Мороженое для медведей изготовлено соответствующего размера, чтобы они могли наслаждаться им длительное время, так что понаблюдать за тем, как косолапые поглощают освежающее лакомство, можно будет и после полудня.
Галерея: Животным тоже жарко!
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