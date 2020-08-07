Медведей Лигатне в субботнюю жару побалуют мороженым

В выходные обещают настоящую жару, а в такое время любимое лакомство не только людей, но и животных - мороженое. Чтобы медведи Лигатненских природных троп легче перенесли зной, у них будет возможность освежиться не только в воде, но и полакомившись настоящим медвежьим мороженым, сообщают Лигатненские природные тропы в своем аккаунте в Facebook.