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Дни, которые приносят сюрпризы, новые эмоции и вызовы, – так можно охарактеризовать путешествие вокруг света, превратившееся из мечты в реальность у одной молодой латышской пары путешественников. Лайне и Артур копили на роскошную свадьбу, но после недолгих раздумий приняли решение начать совместную жизнь не с официального заключения брака, а с медового месяца. В 2015 году они отправились автостопом в 17-месячное путешествие, во время которого объехали 64 страны на 5 континентах. Пара не останавливается в стремлении познавать мир и признает, что большую роль в этом процессе сыграли технологии, с помощью которых вышла в свет уже пятая книга о путешествиях.

В поисках умного спутника

Чтобы отправиться узнавать новые страны, нужны не только известная доля смелости и любознательности, но и сбережения. По словам Лайне, изначально они не планировали откладывать деньги на путешествие. «Пять лет назад, в 2015 году, я окончила магистратуру и работала в детском саду, в свою очередь, Артур работал поваром в ресторане Egle в Старой Риге. Мы накопили деньги на свадьбу, но в итоге начали с медового месяца и все деньги вложили в путешествие, которое завершили в Индии в 2017 году, потому что в паспортах просто закончилось место для печатей. Вернувшись в Латвию, мы поняли, что уже не можем усидеть на месте», – рассказывает молодая путешественница.

Первым устройством, которое отправилось в долгую поездку вместе с молодой парой, был телефон, служивший и средством связи, и фотоаппаратом, и пишущей машинкой, на которой по ночам создавалась книга. «Во втором кругосветном путешествии в 2018 году мы запаслись лучшими устройствами и компьютером, чтобы быстрее написать следующие книги», – подчеркивает Лайне, добавляя, что сейчас технологии развиваются очень быстро и становятся все более удобными в пользовании, легкими и компактными, поэтому такие устройства, как планшетный компьютер – одновременно небольшой и практичный – очень полезны путешественникам и тем, кто всегда в движении.

О подходящем устройстве для пользователей, которые ценят комфорт и функциональность, позаботилось и предприятие высоких технологий Huawei. «Возможно, более функциональное и компактное устройство, чем планшетный компьютер, в наши дни трудно найти. Новый Huawei MatePad Pro тоже создан для сторонников быстрого, изменчивого образа жизни – устройство оснащено большим экраном размером 10,8 дюйма с полным обзором (FullView) и чистыми цветами, идеально подходящим создателям цифрового содержания, в свою очередь, чипсет Kirin 990 и интерфейс EMUI 10 обеспечат беспрепятственный и качественный пользовательский опыт. Несмотря на небольшие размеры, устройство способно заменить в путешествии ноутбук – к MatePad Pro можно подключить удобную клавиатуру, которая поможет работать удаленно и даже написать книгу о своих приключениях», – рассказывает руководитель учебных курсов о продукции Huawei в Латвии Александр Екимов (Aleksandrs Jekimovs).

Синергия путешествий и технологий

«Живя в движении, нужно всегда быть готовым подстраиваться», – считает Лайне. Она отмечает, что, прежде чем отправиться в путешествие, большое или маленькое, необходимо подготовиться. В первую очередь нужно знать свое тело, чтобы понять, на что ты способен. Не менее важно планирование, потому что нельзя полагаться, что в конечной точке вас будет ждать именно то, что было намечено. «Важно открыть свой разум и сердце – постоянно находясь в движении, приходится сталкиваться со множеством интересных, ранее невиданных вещей и людей. Нужно просто открыться этому движению, открыть себя жизни, потому что только тогда ее можно ощутить по-настоящему».

Одной из точек отсчета, которые включаются в планирование, является выбор правильной техники. «Путешествие как образ жизни довольно необычно – это долгие часы, бессонные ночи, иногда множество дел одновременно. Поэтому устройство должно быть способным работать несколько часов подряд. К примеру, MatePad Pro поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и функцию SuperCharge мощностью 40 Вт, благодаря которой устройством можно пользоваться вплоть до 11 часов. В свою очередь, для одновременного выполнения нескольких задач пригодится функция Huawei App Multiplier, позволяющая открывать одно приложение в двух разных окнах и использовать все преимущества большого экрана», – рассказывает А. Екимов о возможностях планшетного компьютера.

Молодая путешественница тоже считает, что устройства, которые они берут с собой, должны долго работать от аккумулятора, быть удобными и отличаться скромными размерами. «Каждый день приходится проходить столько километров, что найти розетку и зарядить устройство удается редко. К тому же, когда мы путешествовали по странам Центральной Америки и южноамериканским джунглям, несколько дней у нас не было доступа к электричеству, из-за чего пропали и связь, и карта, помогавшая ориентироваться. Поэтому большое значение имеют и батарея, и размер, ведь все необходимое обычно кладется в одну сумку, которую приходится нести на плечах на вершины гор», – делится Лайне.

С учетом важных для многих в пути факторов – связь с семьей, изучение маршрута до следующей точки назначения – новый Huawei MatePad Pro оснащен третьим по величине магазином приложений AppGallery. По словам эксперта Huawei А. Екимова, пользователям доступно уже более 80 000 приложений, которые помогут поднять планирование путешествия, а также досуг и производительность на новую, небывалую высоту. «Кроме того, за границей пригодится программа поиска приложений Huawei Petal Search, позволяющая намного быстрее и удобнее найти интересующее мобильное приложение, к тому же данным решением можно пользоваться более чем на 40 языках, и оно доступно в 45 странах и регионах. Остается лишь ввести название приложения или ключевое слово, и вы тут же получите точную информацию о том, где скачать желаемый инструмент», – добавил эксперт Huawei.