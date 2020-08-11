Правительство поддержало строительство Кекавской окружной дороги

Министр проинформировал, что сейчас процесс завершен и уже в ближайшие годы будет спроектирована и построена современная четырехполосная окружная магистраль с параллельными дорогами, мостами и туннелями, сообщает агентство LETA.

По словам Линкайтса, это будет первый шаг, чтобы создать "цивилизованную сеть автодорог в Латвии".

Публичным партнером в этом проекте станет представитель Министерства сообщения, от имени которого проект реализует Latvijas valsts ceļi. Частный партнер - выбранный в ходе публичной закупки частный предприниматель.

Кекавская окружная дорога станет участком главной автодороги страны (А7) Рига - Бауска - граница Литвы (Гренцтале) - с 7,78 по 25-й километр. Длина ее полос составит примерно 100 километров, в том числе четырехполосная дорога (по две полосы в каждую сторону) - 12,22 километра, двухполосная дорога с одной полосой в каждую сторону - 5,36 километра, параллельные дорогие и путепроводы - 20,7 километра.

В проекте также предусмотрены два туннеля, шесть мостов и путепроводов, 10 круговых перекрестков, два пешеходных моста и туннеля, а также антишумовые решения на протяжении 6,5 километра.

Строительные расходы на один километр полосы составят около 1,23 миллиона евро без НДС.

Для сравнения, цена одного километра полосы Саулкрастской окружной дороги в 2007 году составила примерно 1,25 миллиона евро.

В период проектирования и строительства государство не будет платить ничего, все инвестиции сделает частный партнер. После завершения строительства государство начнет платить частному партнеру и за 20 лет полностью расплатится за проект.

По данным агентства LETA, предложенная претендентами цена составляет 250-300 млн евро.