Как Беларусь осталась без интернета. Главное

Беларусь - первая европейская страна, где интернет пропал полностью. "Можно сказать, что это самое масштабное, массовое и серьезное отключение интернета в истории Беларуси", - сказала Би-би-си Яна Гончарова, представительница белорусской правозащитной организации Human Constanta.

Как власти Беларуси отключили интернет?

Обычно власти для ограничения доступа к сайтам рассылают провайдерам "черные списки" сайтов, и те самостоятельно фильтруют запросы пользователей к "нежелательной" информации. Пользователи обходят эти блокировки, создавая "зеркала" сайтов и меняя свои сетевые адреса.

В ноябре 2018 года власти Беларуси закупили технологию "полного анализа сетевых пакетов" (DPI) - это более продвинутая технология блокировок.

Информация между пользователями интернета и сайтами передается в виде пакетов трафика. Анализируя сетевые пакеты, интернет-провайдеры могут автоматически отсекать транспортировку нежелательной информации (например, вирусов или торрентов), а также демонстрировать пользователю рекламу в зависимости от содержимого его пакетов.

Би-би-си не удалось ознакомиться с полной версией тендерной документации из-за недоступности белорусского сайта госзакупок. Из обрывков информации следует, что заказчик оценил технологию в 2,5 млн долларов, исполнитель обязан оказывать гарантийную и техническую поддержку в течение трех лет, то есть до 2021 года, а также "проводить обучение". Состоялся ли тендер - неизвестно.

Но в российском Обществе защиты интернета, а также в белорусской организации Human Constanta считают, что власти используют для блокировок именно эту технологию.

В России внедрение DPI началось после принятия закона о "суверенном интернете". Весной 2019 года Роскомнадзор выбрал поставщиком технологии компанию RDP.RU (сейчас принадлежит "Ростелекому"). Пилотным регионом стал Уральский федеральный округ, где испытания прошли осенью того же года.

По результатам испытаний операторы отчитались о случаях снижения скорости и ухудшения качества сигнала, но заблокировать мессенджер Telegram не удалось, писал РБК. Когда начнется внедрение DPI в масштабах всей страны, пока неизвестно.

Пользователям удается обходить блокировки. Как?

Социальные сети и мессенджеры доступны для некоторых пользователей через анонимайзеры, виртуальные частные сети (VPN) или прокси-серверы. Все эти инструменты переадресуют запросы к сайтам и интернет-сервисам через каналы "внешнего" интернета, которые еще не заблокированы. По словам Яны Гончаровой, отдельная проблема - скачать эти инструменты в условиях шатдауна.

Даркнет пошел на рекорд. Пользователи из Беларуси используют "мосты" (скрытые точки доступа) к сети Tor, чтобы обойти блокировки. . ФОТО: BBS NEWS

"Те, кто успел сделать это заранее, имеют более-менее доступ. Но у большинства людей доступа нет, они либо не умеют, либо не знают, что с этим [способами обхода блокировок] делать. Проводится массовое просвещение, люди делятся друг с другом установочными файлами разнообразных VPN, браузера Tor, что-то работает лучше, что-то хуже", - говорит она.

Браузер Tor предоставляет пользователям возможность заходить в интернет через "мосты" - непубличные сетевые адреса, о существовании которых цензор не догадывается. В первые дни шатдауна в Беларуси отмечен волнообразный рост числа пользователей "мостов".

We enabled our anti-censorship tools in Belarus so that Telegram remained available for most users there. However, the connection is still very unstable as Internet is at times shut off completely in the country. https://t.co/eA4S6Zz36H — Pavel Durov (@durov) August 10, 2020