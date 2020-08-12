Премьер о перерасчете кадастровой стоимости: "Мы этого не допустим"

"Главная задача - упорядочить систему", - сказал Кариньш, подчеркнув, что не поддержит проект новой кадастровой стоимости, если не будут проведены расчеты с целью не допустить повышения ставок налога на недвижимость.

"Мы этого не допустим", - заверил премьер.

Как сообщалось, Министерство юстиции и Государственная земельная служба передали на общественное обсуждение новый проект кадастровой стоимости, который предусматривает ее увеличение для многих объектов. Планируется, что новая кадастровая стоимость будет применяться с 1 января 2022 года.

Ожидается, что кадастровая стоимость сельскохозяйственных земель повысится по всей стране из-за роста рыночных цен. Стоимость сельскохозяйственных зданий практически не изменится или даже уменьшится из-за перерасчета амортизации.

Вырастет кадастровая стоимость квартир в новых проектах, построенных после 2000 года в Риге, Рижском регионе, Юрмале и в некоторых других регионах Латвии, а также серийных квартир в домах, построенных до 2000 года в Риге, Рижском регионе, Валмиере, Елгаве и Огре.

Кадастровая стоимость частных домов увеличится для новых проектов, построенных после 2000 года, особенно в Риге, Рижском регионе, Юрмале и других крупных городах, а также в более старых частных домах в Риге и Юрмале. В свою очередь для частных домов, построенных до 2000 года в регионах, где нет повышения цен, кадастровая стоимость снизится.

Кадастровая стоимость увеличится для земли под производственную застройку, "дешевой" земли под застройку на территориях, где уровень стоимости земли под застройку очень близок к уровню стоимости земли, а также для новых производственных зданий, построенных после 2000 года. При этом кадастровая стоимость производственных объектов уменьшится в 45 самоуправлениях.

Ожидается увеличение кадастровой стоимости коммерческих объектов, построенных после 2000 года, в Риге, Рижском регионе, Юрмале и других городах республиканского значения, а также в зданиях, построенных до 2000 года, на территориях, где рынок недвижимости вырос (в основном в Риге, Рижском регионе, Валмиере, Елгаве и Огре). В то же время кадастровая стоимость коммерческих объектов в построенных до 2000 года зданиях в регионах, где не произошло роста рыночных цен, уменьшится.

Также Минюст направил Минфину предложения по реформе налога на недвижимость, которые предусматривают введение необлагаемого минимума за недвижимость в размере 100 000 евро за каждого декларированного человека и уменьшение налога на землю с жилой застройкой в пять раз - с 1,5% до 0,3%.

К остаточной стоимости недвижимости после применения необлагаемого минимума Минюст предлагает применять уменьшающий коэффициент 0,2. Например, если кадастровая стоимость жилья составляет 80 000 евро и в нем декларирован один человек, налог за него взиматься не будет. Если стоимость жилья составляет 300 000 евро и в нем декларированы два человека, налог будет начисляться с 20 000 евро. Такой коэффициент Минюст предлагает применять только для жилья стоимостью до 500 000 евро.