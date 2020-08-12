Мужчина на минуту оставил машину открытой. И что он обнаружил, когда вернулся?

Как отмечает издание, рыбак отсутствовал буквально минуту, а когда вернулся, обнаружил в машине нежданную гостью - явно бездомную собаку, которая лежала на сиденье, свернувшись калачиком и закрыв глаза.

Стоит признать, что несчастное существо выбрало правильного человека - Билл очень любит животных, а дома у него живут три спасенные им собаки.

Мужчина не стал прогонять бедняжку, которая была сильно истощена. Когда он дал ей пару хрустящих батончиков, она просто мгновенно их проглотила. Билл тут же отправил фотографию собаки жене и спросил, может ли он забрать ее домой. Та ответила согласием.

Так, Ривер - такое имя дали собаке ее новые хозяева (а может, вообще первые хозяева в ее жизни) - оказалась в доме Шейверов.

Ривер этот дом очень пришелся по душе, ведь там ее ждали друзья, которые, увидев ее, радостно завиляли хвостами. Правда, прежде чем познакомить собак поближе, Биллу предстояло много работы, ведь Ривер была вся покрыта клещами и ранами, страдала от обезвоживания и истощения.

После водных процедур, дезинфекции и плотного ужина собака впервые за долгое время смогла расслабиться и проспала всю ночь.

На следующий день Билл отвез свою нову питомицу к ветеринару, где выяснилось, что у нее гораздо больше проблем со здоровьем - дирофиляриоз сердца, глисты и незаживающие раны, полученные во время драки.

К счастью, правильное лечение и уход сделали свое дело. Сейчас с Ривер все в порядке. Она без ума от своих новых друзей - Винстона, Джинджер и Баттерса. Даже кот, которого она поначалу бесила, вскоре смирился с присутствием в доме еще одной собаки.

Вот так счастливо изменилась жизнь животного просто потому, что один добрый человек буквально на минуту оставил открытой свою машину.