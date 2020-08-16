Кадастровая стоимость недвижимости в Латвии вырастет на 30 миллиардов евро

Согласно данным Государственной земельной службы (VZD), по мнению государства, вся земля Латвии оценивается в 17,51 миллиарда евро (ранее - 9,81 миллиарда), в свою очередь, общая стоимость зданий - 41,82 миллиарда евро (ранее - 19,71 миллиарда).

Используя автоматизированную систему, Земельная служба получила кадастровую стоимость более миллиона объектов по всей Латвии.

Наибольший прирост стоимости (+167%) наблюдается у сельскохозяйственных земель и леса. Кроме того, значительно возрастет стоимость новых квартирных проектов, особенно в Риге и пригороде, а также построенных после 2000 года особняков.

Сначала планировалось, что новая кадастровая оценка стоимости жилья вступит в силу в 2022 году. Однако на утверждение правительству этот документ еще не передан, так как нет ясности с налоговыми платежами, которые зависят от кадастровой стоимости. Из нее подсчитывают не только налог на недвижимость, но и различные сборы, в том числе за аренду. В свою очередь, одна из целей самоуправлений, которые взимают этот налог, - расходы на содержание инфраструктуры.

Владелец крестьянского хозяйства Liepziedi в Озолниекском крае Гундарс Лиепа рассказал, что сейчас кадастровая стоимость одного гектара составляет 1700-1800 евро, а прогнозируемая стоимость - в 2,7 раза выше.

И если сейчас налог на недвижимость в год обходится примерно в 11 тысяч евро, то при новой кадастровой стоимости он вырастет до 30 тысяч.

В Земгале, где сделок много и по очень высоким ценам, их стоимость выросла более чем в три раза. Быстрый рост цен касается и новых особняков под Ригой, а также новых многоэтажек.

Если ранее кадастровая стоимость устанавливалась в размере 85% от рыночной цены, то сейчас - это рыночная цена плюс-минус десять процентов. Так решил прошлый Сейм.

Практика доказала, что при подсчете стоимости автоматизированно создаются ситуации, когда кадастровая стоимость куда выше рыночной.

Например, офисное здание на улице Бривибас в Риге в прошлом году было продано за 600 тысяч евро, а проектированная кадастровая стоимость в два раза выше - 1,2 миллиона. За этим последуют и неадекватные налоговые платежи.

В результате подсчета кадастровой стоимости по новой методике возникают ошибки, это признает и VZD, однако ищут решения. Например, устанавливается стоимость офисных зданий, которую можно пересмотреть. Кроме того, проверяют, не слишком ли высоко оценены большие квартиры и частные дома, где цена за квадратный метр отличается от квартир стандартной площади.

Массовые данные для оценки автоматически считываются с Земельной книги. Однако они часто не обновляются. В Латвии регистрация изменений и выплаты часто остаются в ведении владельца. А в других странах это делает государство.

Планировалось, что новая кадастровая оценка вступит в силу только в 2022 году, но к тому времени будет приведена в порядок система налога на недвижимость, чтобы быстрый рост кадастровой стоимости не ударил по части жителей Латвии.

Сейчас об этом ведутся жаркие дискуссии между политиками. Очень возможно, что процесс отложат на несколько лет.

Одно из предложений - заморозить кадастровую стоимость на шесть лет. Это означает, что в следующий раз, когда кадастровая стоимость актуализируется, этот прирост будет еще больше, чем планируется сейчас.