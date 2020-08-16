Стабильные доходы и большие долги: что прошлая дума оставила в кошельке города?

Несмотря на то, что общие долги Риги за ранее реализованные проекты продолжают снижаться, из возврат ежегодно требует примерно 80 миллионов евро из расходов самоуправления в миллиард.

Большая часть из них - 52 миллиона евро - ежегодно уходит на построенный в "жирные годы" Южный мост.

Платежи за мост начнут снижаться с 2025 года. Это означает, что большие инвестиционные проекты, не ухудшив общий баланс обязательств, город сможет начать реализовывать только через два-три года.

Это подтверждает и один из временных администратор Риги Артис Лапиньш. Он также отмечает, что одним из крупнейших ожидаемых проектов для самоуправления будет Rail Baltica.

Международные агентства кредитных рейтингов ежегодно в своих сообщениях упоминают большие долги Риги и высокие затраты на их обслуживание. Standart&Poors отмечает, что долг города в ближайшие года вырастет на 110% от доходов от основной деятельности.

Риге необходимы инвестиции в различных сферах. Средства требует, например, Rīgas satiksme, которое ежегодно получает дотацию в 130 миллионов евро.

В этом году Rīgas satiksme сумело сэкономить 11 миллионов евро, пересмотрев различные расходы, однако руководитель предприятия Джинета Иннуса рассказала, что перевозчику потребуются деньги не только на покрытие расходов, но и на инвестиции.

По-первых, предприятию нужно завершить приобретение 20 трамваев у Škoda Transportation за 50 миллионов евро. Эту закупку вместе с другими в 2018 году остановил коррупционный скандал. Семь трамваев поставлены, но не используются. Rīgas satiksme еще дискутирует с поставщиком о технических проблемах, а у предприятия нет денег, чтобы за трамваи заплатить, так как местные банки деньги одалживать не хотят.

Во-вторых, Rīgas satiksme упомянуло и нужду в новых автобусов, так как половине парка грозит несоответствие нормам выбросов.

Также нужно отметить, что сейчас, после преодоления последствий Covid-19, денежные средства доступны легче, что может позволить Риге больше инвестировать.

Однако проблема Риги не только в том, что денег на инвестиции могло бы быть больше, а в том, что выделенные деньги не используются вовремя. Год от года инвестиционный план все длиннее, но не выполняется.

Одно из рейтинговых агентств регулярно обвиняет Ригу в слабом финансовом менеджменте, в качестве причины называя плохое планирование. Несколько лет город пытался готовить бюджет на три года, однако затем отбросил затею, так как прогнозы оказались слишком неточными.

Сейчас Covid-19 на протяжении нескольких месяцев оставил видимое влияние на доходы городского бюджета Риги, однако в прошлом году и в начале этого года бюджет наполнялся непредвиденно хорошо, поэтому за семь месяцев этого года общий план доходов города был выполнен на 104%.

Несмотря на то, что неизвестность в связи с Covid-19 остается, планировщики городского бюджета без большой тревоги смотрят на вторую половину года. В качестве безопасности служит обещание государства компенсировать недополученные доходы с подоходного налога жителей.