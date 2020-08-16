Стабильные доходы и большие долги: что прошлая дума оставила в кошельке города?

Перед внеочередными выборами в Рижскую думу политические партии в своих предвыборных программах обещают и большие инвестиционные проекты, например, строительство квартир, ремонт дворов, восстановление ливневых канализацией и другие. Однако в ближайшие пару лет городу будет очень сложно реализовать дорогие инвестиционные проекты, так как долг самоуправления по-прежнему очень высок, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
Несмотря на то, что общие долги Риги за ранее реализованные проекты продолжают снижаться, из возврат ежегодно требует примерно 80 миллионов евро из расходов самоуправления в миллиард.
Большая часть из них - 52 миллиона евро - ежегодно уходит на построенный в "жирные годы" Южный мост.
Платежи за мост начнут снижаться с 2025 года. Это означает, что большие инвестиционные проекты, не ухудшив общий баланс обязательств, город сможет начать реализовывать только через два-три года.
Это подтверждает и один из временных администратор Риги Артис Лапиньш. Он также отмечает, что одним из крупнейших ожидаемых проектов для самоуправления будет Rail Baltica.
Международные агентства кредитных рейтингов ежегодно в своих сообщениях упоминают большие долги Риги и высокие затраты на их обслуживание. Standart&Poors отмечает, что долг города в ближайшие года вырастет на 110% от доходов от основной деятельности.
Риге необходимы инвестиции в различных сферах. Средства требует, например, Rīgas satiksme, которое ежегодно получает дотацию в 130 миллионов евро.
В этом году Rīgas satiksme сумело сэкономить 11 миллионов евро, пересмотрев различные расходы, однако руководитель предприятия Джинета Иннуса рассказала, что перевозчику потребуются деньги не только на покрытие расходов, но и на инвестиции.
По-первых, предприятию нужно завершить приобретение 20 трамваев у Škoda Transportation за 50 миллионов евро. Эту закупку вместе с другими в 2018 году остановил коррупционный скандал. Семь трамваев поставлены, но не используются. Rīgas satiksme еще дискутирует с поставщиком о технических проблемах, а у предприятия нет денег, чтобы за трамваи заплатить, так как местные банки деньги одалживать не хотят.
Во-вторых, Rīgas satiksme упомянуло и нужду в новых автобусов, так как половине парка грозит несоответствие нормам выбросов.
Также нужно отметить, что сейчас, после преодоления последствий Covid-19, денежные средства доступны легче, что может позволить Риге больше инвестировать.
Однако проблема Риги не только в том, что денег на инвестиции могло бы быть больше, а в том, что выделенные деньги не используются вовремя. Год от года инвестиционный план все длиннее, но не выполняется.
Одно из рейтинговых агентств регулярно обвиняет Ригу в слабом финансовом менеджменте, в качестве причины называя плохое планирование. Несколько лет город пытался готовить бюджет на три года, однако затем отбросил затею, так как прогнозы оказались слишком неточными.
Сейчас Covid-19 на протяжении нескольких месяцев оставил видимое влияние на доходы городского бюджета Риги, однако в прошлом году и в начале этого года бюджет наполнялся непредвиденно хорошо, поэтому за семь месяцев этого года общий план доходов города был выполнен на 104%.
Несмотря на то, что неизвестность в связи с Covid-19 остается, планировщики городского бюджета без большой тревоги смотрят на вторую половину года. В качестве безопасности служит обещание государства компенсировать недополученные доходы с подоходного налога жителей.
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