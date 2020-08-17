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Tele2 – один из самых популярных мобильных операторов среди жителей Латвии, вышел на латвийский рынок еще в 2000 году и сразу же начал новый этап развития мобильной связи в стране, сделав эту прежде элитарную услугу доступной значительно большему количеству людей.

Сегодня предприятие, не отставая от новейших тенденций, поставило перед собой цель воспользоваться преимуществами дигитальной среды и обеспечить легкодоступную информацию и быструю поддержку удобным для клиентов способом, в том числе в своем мобильном приложении «Мой Tele2», которое доступно пользователям и в магазине приложений Huawei AppGallery.

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Мобильная среда как краеугольный камень роста

Процесс внедрения мобильного приложения «Мans Tele2» состоял из нескольких этапов. По словам руководителя Tele2 по цифровому развитию Эдгарса Фортиньша, первым стал тестовый этап, основной задачей которого была проверка различных решений и постепенное увеличение количества пользователей. «Второй этап фактически начался в этом году, когда мы вложили в развитие приложения 150 000 евро. Нашей целью является то , чтобы в будущем приблизительно 20 % клиентов осуществляли самообслуживание в приложении», – добавляет он.

ФОТО: Publicitātes foto

Tele2 не собирается полностью перенаправить обслуживание клиентов в Интернет, поскольку очное обслуживание имеет свои преимущества. Однако тот факт, что за последнее полугодие количество пользователей «Мans Tele2» увеличилось приблизительно на 500 %, нельзя не учитывать. «Несомненно, на стремительный рост количества пользователей повлияла пандемия и то, что наши центры обслуживания клиентов почти два месяца были закрыты, однако мы наблюдаем, что и после открытия клиентских центров наши абоненты продолжают активно пользоваться мобильным приложением и ценят предоставленные им возможности и доступные услуги», – комментирует Э. Фортиньш.

В настоящий момент приложение предлагает широкий спектр возможностей, поэтому все необходимые повседневные действия клиент может выполнять из дома, к тому же товар клиентам доставляется не только курьером, но и через пакоматы Omniva. В приложении клиенты могут не только с удобством оплатить счета и изменить выбранный тарифный план, но и воспользоваться предложениями программы лояльности «Комплименты», а также приобрести страхование KASKO для своего автомобиля. К тому же, по словам представителя предприятия, сейчас Tele2 является единственным в Латвии оператором мобильной связи, предлагающим своим клиентам страхование KASKO.

Приоритет предприятия – клиенты

Поскольку почти один миллион жителей Латвии выбрал Tele2 в качестве своего поставщика услуг мобильной связи, клиенты, несомненно, являются одним из основных приоритетов предприятия. «Учитывая, что бренд смартфонов Huawei является одним из самых популярных в Латвии, для нас было важно, чтобы клиентам, использующим устройства этого бренда, в телефонах было доступно и наше приложение, поэтому присоединение к магазину приложений Huawei AppGallery было закономерным. Мы хотим, чтобы клиенты могли обращаться к нам максимально удобным для них способом, избегая ненужных действий», – рассказывает Э. Фортиньш.

ФОТО: Publicitātes foto

Сотрудничеством довольно и предприятие Huawei. «Tele2 – очень популярный бренд среди жителей Латвии, поэтому мы с радостью начали это сотрудничество, чтобы обеспечить представленность приложения и на платформе AppGallery. Для привлечения и других разработчиков местного масштаба, занявших важное место в повседневной жизни пользователей, мы создали локальные команды специалистов, которые изучают местный рынок, а также пожелания и потребности аудитории и пополняют ассортимент AppGallery новыми полезными приложениями. Мы рады, что к нам присоединилось приложение «Мans Tele2», и надеемся, что оно упростит и облегчит будни пользователей Huawei», – рассказывает руководитель по развитию бизнеса Huawei Mobile Services в Латвии Гунта Курсиша.