Известно, сколько в прошлом году в Сейме заработал Шлесерс

Согласно декларации, Шлесерсу принадлежит 1000 акций компании Avadel номинальной стоимостью 10 000 евро. В его пользовании находится автомобиль Mercedes Benz AMG GLS 63 2016 года выпуска.

Наличным деньгами политик хранил 90 000 его, в свою очередь, объем безналичных накоплений в конце года в банке Swedbank достиг 111 941 евро, в Rietumu banka - 11 643 евро, а в банке Citadele - 45 945 евро.

Шлесерс выдал займов на 31 500 и 61 000 евро. В свою очередь, в пенсионные фонды или фонды страхования жизни с накоплением Шлесерс средства не вкладывал.

В его собственности находится земля в Аннениекской волости, в совместной собственности - земля в Аглонском крае, а в пользовании - земля со зданиями в Юрмале и квартира в Риге.

Кроме должности депутата он указал, что является ликвидатором объединения партий "За хорошую Латвию", членом правления партии "Латвия на первом месте" и представителем исполнительного органа с правом отдельного представительства в обществах Latvija pirmā и Jūrmalas dzintars.