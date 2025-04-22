Известно, сколько в прошлом году в Сейме заработал Шлесерс

Депутат Сейма Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте", LPV) в прошлом году за работу в Сейме получил 76 351 евро, его накопления составили примерно 0,26 миллиона евро, а еще около 92 500 евро он выдал в виде займов, свидетельствует поданная им декларация должностного лица за прошлый год.
Согласно декларации, Шлесерсу принадлежит 1000 акций компании Avadel номинальной стоимостью 10 000 евро. В его пользовании находится автомобиль Mercedes Benz AMG GLS 63 2016 года выпуска.
Наличным деньгами политик хранил 90 000 его, в свою очередь, объем безналичных накоплений в конце года в банке Swedbank достиг 111 941 евро, в Rietumu banka - 11 643 евро, а в банке Citadele - 45 945 евро.
Шлесерс выдал займов на 31 500 и 61 000 евро. В свою очередь, в пенсионные фонды или фонды страхования жизни с накоплением Шлесерс средства не вкладывал.
В его собственности находится земля в Аннениекской волости, в совместной собственности - земля в Аглонском крае, а в пользовании - земля со зданиями в Юрмале и квартира в Риге.
Кроме должности депутата он указал, что является ликвидатором объединения партий "За хорошую Латвию", членом правления партии "Латвия на первом месте" и представителем исполнительного органа с правом отдельного представительства в обществах Latvija pirmā и Jūrmalas dzintars.
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