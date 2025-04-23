На одно из старейших деревянных зданий в Балтии вновь не нашлось покупателей

Таким образом, стартовая цена третьего аукциона по продаже недвижимого имущества на улице Кастаню, 2, Бервирцава, будет на 60% ниже первоначально определенной стоимости.

Первый аукцион по продаже этой недвижимости состоялся осенью 2024 года со стартовой ценой 14 тысяч евро, а второй аукцион со сниженной стартовой ценой 11,2 тысячи евро прошел в этом году. Оба раза аукцион закончился безрезультатно, так как не нашлось ни одного претендента.

Согласно законодательству, если второй аукцион окажется неудачным, самоуправление имеет право организовать третий аукцион, снизив стартовую цену до 60%.

Недвижимость по адресу улица Кастаню, 2 в Бервирцаве, Сесавская волость, состоит из единицы земли площадью 0,2472 гектара и здания площадью 701,1 кв. м.

Дом господ Бервирцавской усадьбы является старейшим деревянным домом господ в Латвии и одним из старейших деревянных зданий в Балтии. По мнению исследователей, жилое здание усадьбы было построено в конце 17 века.

Галерея: Господский дом Бервирцавской усадьбы

В здании сохранились уникальные потолочные балки, расписанные в конце 17-го - первой половине 18-го века, которые до сих пор не были обнаружены ни в одном другом здании усадьбы в Латвии. Здание находится в плохом техническом состоянии.

Недвижимость входит в состав памятника архитектуры регионального значения "Дом и парк господ Бервирцавской усадьбы".

На портале mantojums.lv можно ознакомиться с условиями и ограничениями по сохраняемым ценностям исторического памятника и другими данными, ограничивающими свободное использование недвижимости. Самоуправление в 2023 году разработало для дома господ Бервирцавской усадьбы проект консервации, включающий разъяснительное описание необходимых работ по консервации, возможных решений по предотвращению потерь устойчивости строительных конструкций и дальнейшей порчи элементов здания, чтобы устранить опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды.