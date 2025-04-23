Банк Латвии разработал альтернативу предложению Минблага по пенсионным накоплениям

Напомним, 17 апреля Министерство благосостояния выступило с предложением ввести как опцию возможность перевода капитала, накопленного на втором пенсионном уровне, в первый пенсионный уровень единовременным платежом за пять лет до достижения пенсионного возраста.

Позднее Банк Латвии внес свою инициативу. Решения, предлагаемые двумя государственными учреждениями, различны по сути и направлены на удовлетворение интересов различных групп общества, отмечает газета.

Как ранее отмечала руководитель компании по управлению инвестициями Swedbank Анжелика Добровольска, предложение министерства фактически означает внесение накопленного капитала в государственный бюджет в обмен на теоретически большую государственную пенсию. "Это предложение означает, что человеку придется выбирать момент, когда вывести свои сбережения со второго уровня и добавить их к первому уровню. Это рыночный тайминг, как профессионалы называют ловлю момента на рынке. Даже профессиональным инвесторам редко это удается", - пояснила она.

"При посредственной финансовой грамотности в Латвии очень вероятно, что многие сделают этот шаг именно в момент спада на рынке и потеряют еще больше денег", - сказала Добровольска.

По мнению Банка Латвии, чтобы уменьшить негативное влияние резких и существенных колебаний финансовых рынков, было бы полезно предоставить участникам государственной схемы фондированных пенсий возможность постепенно добавлять накопленный пенсионный капитал второго уровня к первому, продавая активы по частям. Этот вариант отличается от предложения Минблага одним существенным нюансом - не выводить всю сумму сразу.

В Банке Латвии считают, что очень важно не добавлять капитал второго пенсионного уровня к первому уровню одним целым, поскольку продавать все активы в один день рискованно.