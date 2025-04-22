Изменился прогноз роста ВВП Латвии на текущий год

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии на этот год, говорится в последнем докладе МВФ "Перспективы развития мировой экономики", опубликованном во вторник.
В докладе МВФ прогнозирует, что экономика Латвии вырастет на 2 % в этом году и на 2,5 % в следующем.
В октябре МВФ прогнозировал, что ВВП Латвии вырастет на 2,3 % в этом году.
Инфляция в Латвии, согласно последним прогнозам, составит 2,4% как в этом, так и в следующем году. По оценкам МВФ, уровень безработицы составит 6,7 % и 6,6 % в этом и следующем году.
В Литве прогнозируется рост ВВП на 2,8 % в этом году и на 2,5 % в следующем. Инфляция в Литве ожидается на уровне 3,5 % в этом году и 2,8 % в следующем. МВФ ожидает, что уровень безработицы в Литве составит 6,6 % в этом году и 6,1 % в следующем.
В Эстонии МВФ прогнозирует экономический рост на уровне 0,7 % в этом году и 1,8 % в следующем. Инфляция в Эстонии составит 5,8 % и 3,9 % в этом и следующем году. Безработица в Эстонии, по оценкам МВФ, составит 7,1% и 6,9% в этом и следующем году.
Для еврозоны в целом МВФ прогнозирует рост ВВП на 0,8 % в этом году и ускорение до 1,2 % в следующем.
Инфляция в 20 странах еврозоны, по прогнозам МВФ, составит 2,1 % и 1,9 % в этом и следующем году. Безработица в еврозоне составит 6,4% в этом году и 6,3% в следующем, по оценкам МВФ.
В Германии, крупнейшей экономике Европы, ВВП, по прогнозам, останется неизменным в этом году и вырастет на 0,9% в следующем.
В Великобритании МВФ прогнозирует рост ВВП на 1,1 % в этом году и на 1,4 % в следующем.
Тем временем в Украине МВФ прогнозирует рост ВВП на 2% в этом году и ускорение до 4,5% в следующем. В России МВФ прогнозирует рост на 1,5% в этом году и на 0,9% в следующем году.
В США МВФ прогнозирует рост на 1,8 % в этом году и 1,7 % в следующем, а в Китае, второй по величине экономике мира, рост ВВП прогнозируется на уровне 4 % в этом и в будущем году.
Третья по величине экономика мира, Япония, по прогнозам МВФ, вырастет на 0,6 % как в этом, так и в следующем году.
Для мировой экономики в целом МВФ прогнозирует рост на 2,8 % в этом году и на 3 % в следующем.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!