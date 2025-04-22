Изменился прогноз роста ВВП Латвии на текущий год

В докладе МВФ прогнозирует, что экономика Латвии вырастет на 2 % в этом году и на 2,5 % в следующем.

В октябре МВФ прогнозировал, что ВВП Латвии вырастет на 2,3 % в этом году.

Инфляция в Латвии, согласно последним прогнозам, составит 2,4% как в этом, так и в следующем году. По оценкам МВФ, уровень безработицы составит 6,7 % и 6,6 % в этом и следующем году.

В Литве прогнозируется рост ВВП на 2,8 % в этом году и на 2,5 % в следующем. Инфляция в Литве ожидается на уровне 3,5 % в этом году и 2,8 % в следующем. МВФ ожидает, что уровень безработицы в Литве составит 6,6 % в этом году и 6,1 % в следующем.

В Эстонии МВФ прогнозирует экономический рост на уровне 0,7 % в этом году и 1,8 % в следующем. Инфляция в Эстонии составит 5,8 % и 3,9 % в этом и следующем году. Безработица в Эстонии, по оценкам МВФ, составит 7,1% и 6,9% в этом и следующем году.

Для еврозоны в целом МВФ прогнозирует рост ВВП на 0,8 % в этом году и ускорение до 1,2 % в следующем.