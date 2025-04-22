Спикер Сейма в прошлом году за работу в парламенте получила почти 100 000 евро

Помимо депутатской должности, она занимает посты председателя Сейма и члена правления в Крестьянском союзе Латвии.

Миерине принадлежит земля в Аронской волости, а в Царникавской волости в ее пользовании находятся земля и здания.

Председатель Сейма указала в декларации безналичные накопления в размере 12 542,21 евро в SEB banka.

В прошлом году Миериня получила зарплату в размере 99 745,45 евро в Сейме и 5,97 евро в виде процентов от SEB banka.

Также Миериня сделала дарение в размере 35 000 евро и задекларировала долговые обязательства в размере 30 000 евро.

У председателя Сейма нет накоплений в частных пенсионных фондах или фондах страхования жизни с накоплением средств.