Спикер Сейма в прошлом году за работу в парламенте получила почти 100 000 евро

Спикер Сейма Дайга Миериня в прошлом году получила за работу в Сейме 99 745 евро, свидетельствует ее декларация государственного должностного лица за 2024 год.
Помимо депутатской должности, она занимает посты председателя Сейма и члена правления в Крестьянском союзе Латвии.
Миерине принадлежит земля в Аронской волости, а в Царникавской волости в ее пользовании находятся земля и здания.
Председатель Сейма указала в декларации безналичные накопления в размере 12 542,21 евро в SEB banka.
В прошлом году Миериня получила зарплату в размере 99 745,45 евро в Сейме и 5,97 евро в виде процентов от SEB banka.
Также Миериня сделала дарение в размере 35 000 евро и задекларировала долговые обязательства в размере 30 000 евро.
У председателя Сейма нет накоплений в частных пенсионных фондах или фондах страхования жизни с накоплением средств.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!