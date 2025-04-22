Упрощение строительства, использование э-услуг: как в Латвии уменьшат бюрократию?

Представленные во вторник правительству предложения рабочей группы по сокращению бюрократии предусматривают упрощение процесса строительства зданий, регистрации предприятий, а также развитие электронных услуг.
Рабочая группа по сокращению бюрократии представила правительству 21 приоритетную меру.
Рабочая группа предлагает добиться того, чтобы электронные услуги для бизнеса не дублировались на бумаге. Для этого все министерства и подведомственные им органы должны определить, какие услуги предоставляются получателям как в электронном, так и в бумажном формате, и принять меры для устранения дублирования услуг.
Предусматривается также автоматическая активация электронных адресов для новых юридических лиц при регистрации в Регистре предприятий. Планируется предоставить юридическим лицам возможность использовать э-адрес через уполномоченное лицо.
Также планируется сократить сроки рассмотрения заявлений и изменить практику ответов на заявления. В частности, содержание ответных писем от государственных органов будет сокращено и упрощено, что обеспечит возможность отвечать в более короткие сроки. Учреждения пересмотрят свою практику ответов на заявления и сократят текст ответов, сосредоточившись на сути ответа.
Параллельно рабочая группа предлагает сократить сроки издания административных актов и упростить их содержание.
Меры по снижению бюрократии планируются и в сфере автотранспорта - например, возможность дистанционного получения регистрационных документов и дополнительных номерных знаков, дистанционного оформления и получения водительских удостоверений в определенных случаях, а также отказ от сдачи государственных номерных знаков при временной приостановке регистрации.
Параллельно предлагается упростить процедуры регистрации транспортного средства в случаях открытия наследства, а также отменить учебную карточку для каждой учебной площадки автошколы.
Также планируется отменить статус "ищущий работу" для физических лиц и ввести единый статус "безработный", что обеспечит равную поддержку и услуги для всех. По мнению рабочей группы, это позволит сократить время, затрачиваемое сотрудниками Государственного агентства занятости на администрирование различных статусов.
Также предлагается пересмотреть процедуру организации и проведения мероприятий Государственного агентства занятости.
Предлагается оптимизировать информационные потоки между медицинскими учреждениями и Государственной врачебной комиссией по экспертизе здоровья и трудоспособности, включая доступ к электронному здравоохранению для врачей этой комиссии.
Параллельно рабочая группа предлагает внедрить принцип, согласно которому органы государственного управления должны запрашивать любую информацию только один раз и затем делиться ею между собой. Предлагается также отказаться от некоторых статистических отчетов.
Рабочая группа отмечает, что в настоящее время заключительный финансовый отчет подается как в Регистр предприятий, так и в Службу государственных доходов, поэтому предложено обходиться одним отчетом, а дальнейший оборот информации будет происходить между учреждениями.
Также планируется регистрировать товарищество собственников квартир в качестве юридического субъекта для получения кредита на реновацию дома и упростить порядок получения финансовой поддержки от Altum.
Предполагается ввести возможность регистрации электронного счета наряду с официальным электронным адресом. В настоящее время для получения различных социальных пособий и иных выплат человек должен писать заявление, единственной целью которого является информирование о расчетном счете, на который будет перечисляться пособие. Зарегистрировав счет вместе с электронным адресом, можно будет обойтись без заявлений на получение пособия по болезни и других пособий или финансовой помощи. Это позволит "автоматически" предоставлять соответствующее пособие, когда у человека возникает на него право.
Кроме того, планируется пересмотреть, упростить и оцифровать форму регистрации предприятий.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!