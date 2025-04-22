Упрощение строительства, использование э-услуг: как в Латвии уменьшат бюрократию?

Параллельно предлагается упростить процедуры регистрации транспортного средства в случаях открытия наследства, а также отменить учебную карточку для каждой учебной площадки автошколы.

Также планируется отменить статус "ищущий работу" для физических лиц и ввести единый статус "безработный", что обеспечит равную поддержку и услуги для всех. По мнению рабочей группы, это позволит сократить время, затрачиваемое сотрудниками Государственного агентства занятости на администрирование различных статусов.

Также предлагается пересмотреть процедуру организации и проведения мероприятий Государственного агентства занятости.

Предлагается оптимизировать информационные потоки между медицинскими учреждениями и Государственной врачебной комиссией по экспертизе здоровья и трудоспособности, включая доступ к электронному здравоохранению для врачей этой комиссии.

Параллельно рабочая группа предлагает внедрить принцип, согласно которому органы государственного управления должны запрашивать любую информацию только один раз и затем делиться ею между собой. Предлагается также отказаться от некоторых статистических отчетов.

Рабочая группа отмечает, что в настоящее время заключительный финансовый отчет подается как в Регистр предприятий, так и в Службу государственных доходов, поэтому предложено обходиться одним отчетом, а дальнейший оборот информации будет происходить между учреждениями.

Также планируется регистрировать товарищество собственников квартир в качестве юридического субъекта для получения кредита на реновацию дома и упростить порядок получения финансовой поддержки от Altum.

Предполагается ввести возможность регистрации электронного счета наряду с официальным электронным адресом. В настоящее время для получения различных социальных пособий и иных выплат человек должен писать заявление, единственной целью которого является информирование о расчетном счете, на который будет перечисляться пособие. Зарегистрировав счет вместе с электронным адресом, можно будет обойтись без заявлений на получение пособия по болезни и других пособий или финансовой помощи. Это позволит "автоматически" предоставлять соответствующее пособие, когда у человека возникает на него право.

Кроме того, планируется пересмотреть, упростить и оцифровать форму регистрации предприятий.