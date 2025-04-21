Пасхальные праздники, а вслед за ними - традиционные выходные в начале мая и дополнительный перенесенный выходной вновь разожгли дискуссию о том, не слишком ли много в Латвии отдыхают, вместо того чтобы развивать экономику, сообщает TV3 Ziņas.
"Мы слишком много отдыхаем" - такую мысль уже давно продвигают крупнейшие организации предпринимателей в Латвии.
Экономисты тоже критикуют ситуацию, в том числе указывая, что в перенесенные рабочие субботы на самом деле особой работы не происходит. Экспортеры отмечают, что множество выходных в Латвии не совпадают с выходными на внешних рынках, что создает проблемы.
"Если мы хотим развивать экономику, то сокращение количества выходных - это один из возможных шагов. Возможно, стоит рассмотреть короткие рабочие дни или другой подход", - сообщил председатель правления Латвийская ассоциация экспортеров Каспар Рожкалнс.
Время от времени эта тема обсуждается и в Сейме. Надо отметить, что и сами парламентарии не избегают отдыха: например, на этой неделе пленарное заседание, которое обычно проходит по четвергам, было перенесено на среду, чтобы депутаты могли раньше уйти на длинные пасхальные выходные.
Вопрос о "красных датах" действительно вновь поднялся в парламенте - в комиссии по правам человека, ответственной за праздничные дни, где фракции были приглашены выразить свое мнение в письменной форме.
В комиссии по социальным и трудовым вопросам этот вопрос пока не поднимается, но ее председатель честно признает, что выходные, хоть и дорого обходятся экономике, легко дать, но трудно отобрать".
"В нашей комиссии об этом, безусловно, придется говорить. Обязательно придется обсудить с профсоюзами. Профсоюзы, я думаю, первыми скажут "нет". Возможно, я ошибаюсь, но думаю, что они будут против", - считает председатель комиссии Сейма по по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш (СЗК).
В Сейме дискуссия, скорее всего, будет не о сокращении праздников, а об их более рациональной организации.
"Каждый праздник действительно важен - и с религиозной точки зрения, и с точки зрения национального самосознания. Но можно пересмотреть перенесенные рабочие дни, ведь часто предприниматели говорят, что эффективность труда в эти дни невысока. Мы открыты для диалога с работодателями и работниками, чтобы понять, не стоит ли пересмотреть именно этот аспект", - рассказал глава фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмунд Юревиц.
Речь идет как о так называемых перенесенных и отрабатываемых выходных, так и о дополнительных выходных, если 18 ноября или 4 мая выпадают на выходной день.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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