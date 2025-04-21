В комиссии по социальным и трудовым вопросам этот вопрос пока не поднимается, но ее председатель честно признает, что выходные, хоть и дорого обходятся экономике, легко дать, но трудно отобрать".

"В нашей комиссии об этом, безусловно, придется говорить. Обязательно придется обсудить с профсоюзами. Профсоюзы, я думаю, первыми скажут "нет". Возможно, я ошибаюсь, но думаю, что они будут против", - считает председатель комиссии Сейма по по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш (СЗК).

В Сейме дискуссия, скорее всего, будет не о сокращении праздников, а об их более рациональной организации.

"Каждый праздник действительно важен - и с религиозной точки зрения, и с точки зрения национального самосознания. Но можно пересмотреть перенесенные рабочие дни, ведь часто предприниматели говорят, что эффективность труда в эти дни невысока. Мы открыты для диалога с работодателями и работниками, чтобы понять, не стоит ли пересмотреть именно этот аспект", - рассказал глава фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмунд Юревиц.

Речь идет как о так называемых перенесенных и отрабатываемых выходных, так и о дополнительных выходных, если 18 ноября или 4 мая выпадают на выходной день.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas