Новое обращение Тихановской: она попросила ЕС не признавать выборы в Беларуси

"Медуза" приводит текст обращения на русском языке:

"Достопочтенные лидеры Европы.

Вторую неделю подряд мой народ мирно борется за свое конституционное право выбирать своих лидеров. Выборы 9-го августа не были ни честными, ни прозрачными. Их результаты были сфальсифицированными. Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть. Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы.

Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. С целью способствовать мирной передаче власти, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога. Он немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей. Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа".

Напомним, в среду, 19 августа, главы стран и правительств ЕС проведут внеочередное заседание, на котором планируется обсудить ситуацию в Беларуси.

Ранее о непризнании итогов выборов в Беларуси заявили Латвия, Литва, Эстония, Великобритания, Канада, Ирландия, а также главы МИД 27 стран Евросоюза.