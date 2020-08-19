МИД Литвы внес Александра Лукашенко в список невъездных лиц

Вместе с Лукашенко в списке оказался еще 31 человек, которые, по мнению властей Литвы, причастны к фальсификации итогов голосования на выборах и неоправданному применению силы к протестующим.

Список для вступления в силу должно будет утвердить МВД Литвы.

Днем 19 августа лидеры Евросоюза провели экстренный саммит по ситуации в Белоруссии. По его итогам они сообщили о непризнании результатов выборов и выразили поддержку протестующим. На руководство страны, заявили в ЕС, будут наложены персональные санкции.