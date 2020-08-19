Ср, 19.08.2020
Я не очень привыкла к дому, для меня на самом деле все равно, где дом. Я даже в поезде могу себя чувствовать как дома. Лайма Вайкуле
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МИД Литвы внес Александра Лукашенко в список невъездных лиц

Александр Лукашенко

ФОТО: POOL / via REUTERS

МИД Литвы внес президента Белоруссии Александра Лукашенко в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на BNS.

Вместе с Лукашенко в списке оказался еще 31 человек, которые, по мнению властей Литвы, причастны к фальсификации итогов голосования на выборах и неоправданному применению силы к протестующим. 

Список для вступления в силу должно будет утвердить МВД Литвы. 

Днем 19 августа лидеры Евросоюза провели экстренный саммит по ситуации в Белоруссии. По его итогам они сообщили о непризнании результатов выборов и выразили поддержку протестующим. На руководство страны, заявили в ЕС, будут наложены персональные санкции.

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