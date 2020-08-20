ФОТО: Пресс-фото

Еще несколько лет назад искусственный интеллект (ИИ) у многих ассоциировался с антуражем научно-фантастических фильмов, однако сейчас он уже успешно вошел в несколько сфер жизни, незаметно изменив и облегчив наш быт.

За примерами далеко ходить не надо – только благодаря преимуществам ИИ все наши умные устройства соединяются между собой, создавая единую экосистему и открывая неограниченные возможности. Предприятие высоких технологий Huawei тоже представило свою новейшую стратегию ИИ под названием Seamless AI Life, которая предусматривает полную совместимость устройств. Важную роль в ней играет ноутбук MateBook X Pro с увеличенным экраном и передовой функцией использования нескольких экранов. В комбинации со смартфоном теперь пользователь может получить одно мощное суперустройство. Что же это означает, и какой частью технологий будущего мы можем наслаждаться уже сейчас?

Суперустройство, позволяющее заглянуть в будущее

В 2020 году началась новая эпоха интеллектуальной жизни, предлагающая уже сейчас невиданно мощные технологии 5G, улучшенный искусственный интеллект и, конечно, безупречную совместимость. Переживая рост в сегменте смартфонов, компьютеров и других устройств, компания Huawei обязалась к 2030 году совершить революцию, которая перепишет историю использования технологий. Первым этапом к достижению этого стала разработка новой стратегии ИИ.

Ее прекрасным воплощением является ноутбук MateBook X Pro, который появился на латвийском рынке совсем недавно. «Наш новейший продукт – MateBook X Pro – является отличным примером безупречной совместимости устройств, поскольку, используя синхронизацию нескольких экранов или функцию Multi-screen Collaboration, пользователь может перенести содержимое экрана телефона на ноутбук всего одним касанием. Кроме того, взаимодействие нескольких экранов разрешает пользователю совершать видеозвонки и получать уведомления о входящих вызовах на одном или другом устройстве, открывать документы на телефоне с помощью приложений для портативного компьютера, а также продолжать редактировать их с помощью компьютерного программного обеспечения», – перечислил преимущества руководитель учебных курсов о продукции Huawei в Латвии Александр Екимов (Aleksandrs Jekimovs).

ФОТО: Пресс-фото

Благодаря мощности обработки и системы MateBook X Pro Huawei удалось устранить препятствия, связанные с взаимодействием различных устройств, позволяя подключать их быстро и незаметно, а также пользоваться всеми предоставленными ими возможностями. Чтобы сделать пользовательский опыт еще более удобным, клавиатура ноутбука, камера, микрофон и мышь теперь могут использоваться как периферийные устройства смартфона – подключив устройство MateBook к смартфону Huawei, пользователь может работать с содержимым смартфона, используя возможности этих и других периферийных устройств компьютера.

По словам А. Екимова, в обеспечении качественного взаимодействия устройств играют свою роль и другие технические параметры. «Соединяя устройства, мы хотим воспользоваться всеми их преимуществами, чтобы работать еще успешнее и наслаждаться различными возможностями досуга. В ноутбуке MateBook X Pro тоже использован ряд нововведений, в том числе небывалое соотношение экрана и корпуса, достигающее 91 %. Этот экран размером 13,9 дюйма предлагает разрешение 3K – 3000 x 2000, а также соотношение контраста 1500:1, обеспечивая невиданное удобство просмотра и разрешая пользоваться всеми преимуществами взаимодействия ноутбука и смартфона».

Следующий уровень опыта в интеллектуальной жизни

Чтобы раскрыть весь потенциал устройств, новая стратегия ИИ использует возможности искусственного интеллекта. К тому же, как отмечает эксперт Huawei А. Екимов, в основе каждой стратегии должен быть некий объединяющий элемент.

«Центром управления» стратегии будущего Huawei является смартфон, который сейчас поддерживает самые современные технологии ИИ на рынке. Стратегия предусматривает совместимость смартфона с восемью смарт-устройствами повседневного использования, включая смарт-часы, компьютер, наушники и планшетный компьютер. Все эти устройства соединены мостами Huawei Share и Huawei HiLink, в свою очередь, функция Multi-screen Collaboration разрешает пользователю установить соединение с другим устройством, например, ноутбуком MateBook X Pro, и работать в смартфоне с экрана компьютера. Объединение дает нам единое суперустройство, позволяющее насладиться всеми преимуществами мира технологий», – рассказывает эксперт.

ФОТО: Пресс-фото

Расширяя ассортимент продуктов и услуг, Huawei не отступает от основного приоритета – даже работая над новой стратегией, он сосредоточен на пользователе и устройствах, облегчающих жизнь. Поэтому, помимо обеспечения совместимости устройств, новая стратегия также охватывает основные аспекты повседневной жизни, такие, как умные дома, мобильный офис, спорт, здоровье, путешествия, а также экологически устойчивый образ жизни. «Разрабатывая сценарии, мы не забываем и об аспекте безопасности, поэтому все они обеспечены гармоничной работой технических и программных решений. В результате пользователю доступны новые возможности для работы, развлечений, общения и обмена данными», – подчеркивает А. Екимов.