"Низшая точка в экономике уже позади - начался рост". Казакс о кризисе в Латвии из-за Covid-19

"Низшая точка в экономике уже позади - начался рост", - сказал Казакс, отметив, что одни сектора экономики восстанавливаются быстрее, другие - медленнее, а в каких-то, возможно, восстановление еще не началось.

По словам Казакса, экономика Латвии восстанавливается, потому что распространенность Covid-19 в стране сравнительно небольшая.

"Если в мире на наших главных экспортных рынках вновь начнется существенный спад, экономика затормозится", - предупредил он.

По прогнозам главы Банка Латвии, внутренний валовой продукт в третьем и четвертом кварталах по сравнению с предыдущим покажет рост.

"Но из ямы, скорее всего, мы выберемся в конце 2021-го или в 2022 году", - сказал он.