Tallink осенью снимет с рейсов три судна

С 16 сентября на маршруте Хельсинки - Рига вместо судна Silja Serenade будет ходить Baltic Queen.

вместо судна Silja Serenade будет ходить Baltic Queen. На маршрутах Таллин - Стокгольм и Рига - Стокгольм с 6 сентября будет курсировать судно Victoria I. Оно будет выходить из Таллина в Стокгольм по воскресеньям, из Стокгольма в Ригу по понедельникам, из Риги в Стокгольм по вторникам и из Стокгольма в Таллин по средам.

Предприятие решило также прекратить работу судов Isabelle с 1 сентября и Romantika с начала октября до 31 марта 2021 года или до дальнейших объявлений.

Как пояснил председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене, активный туристический сезон заканчивается, зимой пассажиров значительно меньше, и Tallink вынужден заменить судно Silja Serenade на маршруте Хельсинки - Рига, потому что экономически невыгодно использовать такое большое судно.

Экипаж Silja Serenade будет уволен, так как у компании нет способов эффективно обеспечить работу судна таких размеров при нынешних ограничениях на поездки и не получая поддержки от правительств.

Ныгене заявил, что, несмотря на все призывы поддержать чрезвычайно выгодный для Латвии маршрут из Хельсинки, которым каждый второй день в столицу Латвии прибывали до 2000 туристов, со стороны Латвии до сих пор не были предложены никакие механизмы поддержки.

У Tallink есть реальная возможность помочь туристическому сектору Латвии, но предприятие не может сделать это, не увеличивая свой убытки. Дальнейшее существование маршрута из Хельсинки в Ригу зависит от позиции латвийских властей, подчеркнул руководитель Tallink. Речь идет о плате, взимаемой Латвией с судовых операторов.