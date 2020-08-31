Грядут налоговые изменения: новый необлагаемый минимум, обязательные соцвзносы и не только

Одно из предложений по налоговой реформе, которое рассматривала сегодня коалиция, состоит в том, чтобы на один процентный пункт уменьшить соцналог для работающих, что будет распределено между работодателем и работником.

С точки зрения Кариньша, это улучшит конкурентоспособность Латвии на балтийском рынке, поможет привлечь инвестиции и увеличит число новых предприятий.

Второе предложение предусматривает до 1800 повысить порог применения дифференцированного необлагаемого минимума, который сейчас составляет 1200 евро.

И, наконец, предлагается ввести минимальные соцвзносы для всех работающих. По мнению Кариньша, кризис из-за Covid-19 показал, что не все жители Латвии социально защищены.

Правительство может рассмотреть эти предложения в среду, 2 сентября.

Предлагают на 5% увеличить распределяемую в пользу государства долю IIN

Чтобы увеличить поступления государственного бюджета, предложено пересмотреть распределение поступлений от подоходного налога с населения (IIN) между государственным и муниципальными бюджетами, заявил в понедельник после встречи коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Минфин предлагает увеличить пропорцию налоговых поступлений в пользу государства. Сейчас в бюджеты самоуправлений поступает 80% IIN, в госбюджет - 20%, Минфин же предлагает увеличить долю государства до 25%.

Кариньш пояснил, что это поможет найти деньги на увеличение зарплат медиков и педагогов, а также на повышение гарантированного минимального дохода.

Премьер добавил, что в качестве компенсации самоуправления могут получить средства из так называемого фонда восстановления в размере 2 млрд евро.