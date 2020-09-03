Отобрали паспорт и потребовали деньги. В Елгаве компания мужчин ограбила молодого парня

Так, в субботу, 29 августа, в Елгаве на улице Изстадес мужчины 1985, 1992, 1995 и 1997 годов рождения, применив насилие и причинив телесные повреждения, украли у молодого человека 2002 года рождения паспорт и потребовали деньги. Вскоре полиция задержала всех четырех подозреваемых.

Начат уголовный процесс по факту ограбления в группе по предварительному сговору. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

К задержанным мужчинам применена мера пресечения в виде ареста.