Собака по кличке Хина прославилась в сети своей способностью испортить любое фото

Каждый из нас хотя бы раз, если не испортил, то сделал забавным снимок друга или семьи. Это обычное дело для собаки из Гонконга породы сиба-ину по кличке Хина. Она стала популярной в Instagram благодаря своей уникальной способности испортить любую фотографию.