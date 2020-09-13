Вс, 13.09.2020
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Дмитрий Семченко, экс-глава президентского пула в Беларуси

Собака по кличке Хина прославилась в сети своей способностью испортить любое фото

ФОТО: Instagram/yokokikuchi_ks

Каждый из нас хотя бы раз, если не испортил, то сделал забавным снимок друга или семьи. Это обычное дело для собаки из Гонконга породы сиба-ину по кличке Хина. Она стала популярной в Instagram благодаря своей уникальной способности испортить любую фотографию.

Хозяйка собаки - инструктор йоги, которая регулярно публикует фотографии своих четырех собак в своем Instagram. На большинстве снимков Хина выделяется своей непосредственностью. Она может не смотреть в объектив, сидеть с высунутым языком или закрытыми глазами, что ценится многими пользователями сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На аккаунт девушки подписаны 73 тысячи человек, и их число продолжает расти.

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