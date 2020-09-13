Собака по кличке Хина прославилась в сети своей способностью испортить любое фото

Каждый из нас хотя бы раз, если не испортил, то сделал забавным снимок друга или семьи. Это обычное дело для собаки из Гонконга породы сиба-ину по кличке Хина. Она стала популярной в Instagram благодаря своей уникальной способности испортить любую фотографию.
Хозяйка собаки - инструктор йоги, которая регулярно публикует фотографии своих четырех собак в своем Instagram. На большинстве снимков Хина выделяется своей непосредственностью. Она может не смотреть в объектив, сидеть с высунутым языком или закрытыми глазами, что ценится многими пользователями сети.
На аккаунт девушки подписаны 73 тысячи человек, и их число продолжает расти.
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