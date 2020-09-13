Чем ниже зарплата, тем выше налоги?!

Налоговые изменения должны приблизить налоги на рабочую силу к уровню Литвы и Эстонии, но в то же время они могут ограничить микропредприятия и другие альтернативные налоговые режимы. До сих пор работающим в них разрешалось платить меньше налогов.

Минфин предлагает вернуться к идее минимальных социальных отчислений, которая практически была введена в 2016 году. Суть идеи в том, что независимо от налогового режима работник должен заплатить социальный налог в размере не менее 170 евро.

"Кризисные месяцы [Covid-19] показали очевидные проблемы с выплатой социальных взносов для некоторых групп работников. Это была одна из причин, по которой министерство продвигало этот минимальный социальный взнос", - поясняет советник министра финансов Интс Далдерис (JV).

По данным Службы государственных доходов (СГД), за каждого третьего работающего в стране человека социальные взносы теперь ниже, чем они платились с минимальной заработной платы, а это значит, что на эту треть налог вырастет.

Большинство наиболее социально незащищенных работников трудятся в рамках общего налогового режима. Это могут быть лица, например, которые работают неполный день.

Эксперт по социальной политике Рута Зилвере считает, что уравновесить различные налоговые режимы было бы правильно, приблизив ставки социальных взносов и, наоборот - платить больше налогов, чем зарабатывает сотрудник.

"Однако есть люди, которые занимаются низкоквалифицированным или низкооплачиваемым трудом – им нужна работа в условиях неполного рабочего дня, потому что поблизости нет постоянной занятости, что довольно распространено в сельской местности, особенно в Латгалии. Или в какой-то определенный период жизни человеку нужна дополнительная работа", - поясняет Зилвере.

Если социальные взносы выплачиваются из фиксированного минимума, то налоговое бремя в секторе с низкой заработной платой фактически становится регрессивным, то есть эти работники платят более высокий процент от своего дохода, чем те, чей труд оплачивается выше.

Зилвере предсказывает, что такие рабочие места могут просто исчезнуть или станут незарегистрированными.

Представители коалиционных партий настаивают на переменах, заявляя, что заботятся о низкооплачиваемом будущем.

Парламентский секретарь Министерства финансов Атис Закатистовс (KPV LV) отмечает, что рабочие тоже должны бороться за свои права, а правительство хочет обеспечить равные условия для всех.

"В настоящее время те, кто платит соцобеспечение, содержат тек, кто этого не делает" - говорит Закатистовс.

Политики не дают однозначного ответа, как платить необходимый социальный налог, если доход от случайной работы не так высок.

В Министерстве благосостояния сейчас обсуждают, кому разрешать не платить минимальный ежемесячный социальный налог в размере 170 евро. Вероятнее всего, это будут студенты, пенсионеры и заключенные.