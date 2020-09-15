Фото ⟩ Под Пярну в супермаркете произошел взрыв. Неизвестные пытались взорвать банкомат

По словам начальника криминального бюро Ляэнеской префектуры Нильса Семпельсона, сообщение о взрыве возле Konsum на улице Яама в Синди поступило в Центр тревоги в 3:10.

Сотрудники полиции, отреагировавшие на инцидент, обнаружили, что банкомат в магазине был поврежден.

"Собранные к настоящему времени данные свидетельствуют о попытке получить наличные из банкомата, - сказал Семпельсон. - Однако денег преступники не заполучили, и никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, все обстоятельства будут выяснены".

Утром на месте происшествия также можно было увидеть специалистов Ляэне-Эстонской саперной группы. По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс, саперы проверили безопасность окрестностей магазина. По словам Мооритс, больше ничего необычного или опасного обнаружено не было.

"В 2.55 я проснулась, потому что раздался такой грохот, что стекла тряслись",

- сказала женщина, живущая в многоквартирном доме на улице Яама через дорогу от Konsum. Она сразу пошла посмотреть в окно, но никакого движения не заметила. Только сигнализация давала понять, что что-то произошло.

"Я закрыла окно и снова легла спать, - сказала жительница Синди. - Утром, когда я пошла на работу, Konsum уже был огорожен".

Уголовное дело по делу возбуждено по статье о краже.