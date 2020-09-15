Covid-19: треть жителей считает, что Латвия не смогла бы обойтись без поддержки ЕС

В свою очередь 34% участников опроса указали, что Латвии нужна была поддержка, но ее влияние было небольшим. 15% респондентов подчеркнули, что Латвия в такой поддержке не нуждается и могла бы обойтись без нее.

Авторы исследования подчеркнули, что большинство респондентов не знали, на какие цели была выделена поддержка ЕС, но неоднократно отмечали, что солидарность и взаимопомощь в условиях кризиса были очень важны.

В свою очередь некоторые респонденты выразили сомнения о том, была ли помощь использована добросовестно и действительно ли средства достигли своей истинной цели, а не "попали в карманы политиков".

Участники опроса также отметили отсутствие единой позиции в вопросе использования масок и цен в розничной торговле, а также то, что авиакомпании и паромные перевозчики имели возможность значительно повысить цены на билеты из-за высокого спроса со стороны репатриантов.

Респонденты подчеркнули, что поддержка ЕС и контроль будет необходим и тогда, когда вакцина против Covid-19 будет разработана, чтобы она была доступна всем, и странам-членам ЕС не пришлось конкурировать друг с другом за доступность вакцины.

В ходе исследования респонденты также должны были оценить по шкале от минус пяти до плюс пяти то, насколько они ощущают свою принадлежность к Латвии и ЕС.

Принадлежность к Латвии была оценена в среднем на +3,9 балла, а принадлежность к ЕС - на +2,3 балла.

На максимальный балл свою принадлежность к Латвии оценил 141 респондент или 56%, а 48 респондентов или 19% на высший балл оценили свое ощущение принадлежности к ЕС.

Респонденты, низко оценившие свое ощущение принадлежности к Латвии, критиковали страну за ее бюрократизм, за то, что "люди не имеют ценности" и существует глубокий разрыв между политиками и избирателями.

Опрос был проведен с 1 августа по 3 сентября 2020 года в Риге и регионах Латвии, участие в нем приняли 250 респондентов.