Пт, 18.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

В результате пожара в Риге погиб человек

ФОТО: Pixabay

В ночь на пятницу в результате пожара в Риге погиб человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Около 4 часов пожарные получили вызов в многоквартирный жилой дом, где в подъезде было задымление, а в квартире на первом этаже горел диван и вещи на площади 12 кв. м. В задымленной квартире был найден погибший.

Всего с начала года в пожарах в Латвии погибли 56 человек.

В минувшие сутки VUGD получила 383 вызова, из них десять на пожары, 337 на спасательные работы, а 36 вызовов были расценены как ложные.

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