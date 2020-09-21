У берегов Норвегии найден остов военного корабля с нацистской символикой

Примерное местонахождение корабля было выяснено уже в 2017 году - недалеко от кабеле норвежского оператора система электросетей Statnett. Однако только в августе этого года в нему направили удаленно управляемое устройство ROV. Устройство получило детальные изображения остова, по которым исследователи выяснили, что это может быть немецкий военный корабль.

"Когда результаты ROV показали нам корабль, в который попала торпеда, мы поняли, что это корабль времен войны. Когда на фото появились пушки, стало ясно, что это огромный военный корабль", - рассказал инженер проекта Оле Петер Хоберштадт.

Немецкий крейсер Karlsruhe был спущен на воду в 1927 году, на нем находились девять пушек. Его длина составляла 174 метра, он мог развивать скорость 59 километров в час, что для того времени было довольно быстро.

Галерея: Остов корабля Karlsruhe

Сейчас остов лежит на глубине 490 метров - примерно в 24 километрах от южного побережья Норвегии.

Агентство Reuters сообщает, что норвежские новостные службы подтвердили наличие на остове нацистской символики.

Немецкий корабль

В 1930 году Karlsruhe был учебным кораблем и частью немецкого патруля у берегов Испании во время гражданской войны в Испании в 1936 году. Позднее во время Второй мировой войны его использовали у берегов Норвегии.

В Корабль попали и норвежские артиллерийские снаряды, однако неизвестно, насколько сильные разрушения они нанесли кораблю. Затем в него попали торпеды британской подлодки Truant, и спустя два часа команда корабль покинула.

Точное местонахождение остова было неизвестно 80 лет.